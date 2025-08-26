La Junta de Extremadura aprueba cinco millones para hacer accesibles edificios y espacios

La Junta de Extremadura destinará cinco millones a hacer accesibles espacios y edificios. La subvención aprobada por el Consejo de Gobierno celebrado este ... martes está destinada al ámbito sanitario, asistencial y administrativo, así como a instalaciones culturales, educativas, comerciales, deportivas, hoteleras y de restauración.

Quedarán excluidos de estas ayudas los edificios de uso residencial, salvo aquellos en los que se ubiquen establecimientos que ofrezcan servicios para el público en general.

Podrán beneficiarse de dicha subvención los municipios y las entidades locales menores de la región, empresas privadas y entidades sin ánimo de lucro, con centro de trabajo y actividad en el ámbito de esta comunidad autónoma

Asimismo, la Junta ha aprobado más de cuatro millones de euros para impulsar la atención a la discapacidad.

Por un lado, el Gobierno ha autorizado la firma entre el Sepad (Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia) y Futuex (Fundación para la Promoción y Apoyo a las Personas con discapacidad) para continuar con el proyecto 'La mejora del acceso a los sistemas de protección públicos de las personas con discapacidad para las que se dicten medidas de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica de Extremadura'. Para ello el Ejecutivo regional aportará 2.026.421,60 euros, provenientes del Fondo Social Europeo +.

Con ello la Junta pretende continuar con la colaboración entre el Sepad y Futuex para favorecer la calidad de vida de las personas para las que se dicten medidas de apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Las actuaciones se centrarán en la atención a aquellas personas que por sus condiciones de salud o discapacidad se hallan en situación o riesgo de exclusión social, con insuficiencia o ausencia de red de apoyo y que presentan elevadas limitaciones en su participación e integración social.

Además, el Ejecutivo ha autorizado la contratación del servicio de 30 plazas de atención residencial de rehabilitación para personas con trastornos mentales graves, en Don Benito, por un importe de 2.139.577 euros para un período de dos años.

Plazas residenciales

Siguiendo con las ayudas de la Consejería de Salud y Servicios Sociales, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación de 190 plazas residenciales para personas con un grado de dependencia severo (T4), por un importe de 8.817.880,24 euros para un período de dos años.

Este contrato se presenta como recurso para aquellas personas con grado de dependencia severa reconocida que además tengan ausencia de red social de apoyo o esta se vea limitada o en quiebra.

Por último, el Ejecutivo ha autorizado al SES para contratar el servicio de mantenimiento de licencias SAP para el Proyecto Jara, por un importe de 4.524.158 euros.

El servicio de mantenimiento permitirá tener derecho corporativo a la actualización de las nuevas versiones de cada uno de los productos, soluciones y componentes tecnológicos de esta plataforma que engloba los procesos de atención sanitaria.