Reunión del Consejo de Gobierno de Extremadura celebrado este martes. Hoy

La Junta de Extremadura aprueba cinco millones para hacer accesibles edificios y espacios

El Gobierno regional ha aprobado también más de cuatro millones de euros para impulsar la atención a la discapacidad

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Martes, 26 de agosto 2025, 14:31

La Junta de Extremadura destinará cinco millones a hacer accesibles espacios y edificios. La subvención aprobada por el Consejo de Gobierno celebrado este ... martes está destinada al ámbito sanitario, asistencial y administrativo, así como a instalaciones culturales, educativas, comerciales, deportivas, hoteleras y de restauración.

