La Junta becará con 2.500 euros a universitarios para gastos de residencia sin exigir renta

La Consejería de Educación de la Junta de Extremadura plantea conceder becas de hasta 2.500 euros a alumnos universitarios que residen fuera del domicilio ... familiar para ayudarles a pagar su estancia por estudios en otra ciudad.

Educación trabaja en un proyecto de orden de becas complementarias para estudiantes de enseñanzas universitarias, un texto en el que se propone multiplicar hasta por diez las ayudas que concede la Administración regional y prescindir del requisito de renta para su concesión.

La Junta de Extremadura cuenta desde hace años con una línea anual de subvenciones dirigida al alumnado universitario a fin de conceder becas complementarias a las convocadas por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Estas ayudas están dirigidas a estudiantes de grado en la Universidad de Extremadura o en cualquier universidad pública del territorio español, siempre que dichos estudios, de carácter presencial, no sean impartidos en la región o no se hubiera obtenido plaza por no alcanzar la nota de corte.

La regulación en vigor fue aprobada en junio de 2021. Hasta entonces estas ayudas concedían un complemento al alumnado que no alcanzaba la nota media exigida por el Ministerio de Educación para obtener beca de residencia y cuantía fija ligada a renta. El Gobierno eliminó entonces el requisito académico, de modo que los estudiantes podían optar a todos los componentes de la beca estatal sin depender de las notas.

Por esa razón, la Junta decidió variar su línea de subvenciones y destinarla a los alumnos con mejor rendimiento académico (con una nota media de 8 o más), a lo que se podía sumar añadido para familias con bajos ingresos.

En el primer caso, en función de la nota, la ayuda oscila entre 250 y 400 euros. En el segundo, se añaden otros 500 euros. De ese modo, la cuantía a recibir es de un mínimo de 250 euros y un máximo de 900. En la última convocatoria, resuelta el pasado verano, resultaron beneficiados 766 estudiantes por un total de 467.550 euros, a una media de 610 euros por persona.

Para acceder a las subvenciones de las bases reguladoras que siguen en vigor es necesario acreditar la concesión de la cuantía fija ligada a la excelencia académica que otorga el Ministerio de Educación. Y para recibir la ayuda en función de los ingresos familiares el estudiante debe haber recibido además la beca ministerial ligada a la renta.

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional del nuevo Gobierno regional plantea introducir cambios de calado en esta línea de ayudas. No sólo contarán con más cuantía para los alumnos que resulten beneficiarios, sino que varían por completo sus objetivos y también los requisitos que se exigirán a los solicitantes.

Para alumnos sin beca

Según recoge el proyecto de orden, se pretende sufragar los gastos de residencia del alumnado universitario que acredite un excelente rendimiento académico y que no sea beneficiario de la beca del Ministerio de Educación y Formación Profesional por superar los umbrales de renta, o bien que sólo tiene derecho a los componentes de matrícula y rendimiento académico de la ayuda estatal (para los que también hay límites de renta) pero no a los que están vinculados a los ingresos familiares.

El borrador de la nueva orden mantiene los requisitos de nota media (8 o más) y número de créditos matriculados (60, como se pide en las becas ministeriales), aunque con excepciones. Pero ahora las ayudas se dirigen a sufragar los gastos derivados de la necesidad de residir fuera del domicilio familiar durante el curso académico de la convocatoria para estudios conducentes a un título oficial de grado en la Universidad de Extremadura o en cualquier centro público del territorio español, siempre que se trate de una carrera que no se ofrece en la región o a la que no se pudo acceder por no superar la nota de corte.

La principal novedad es que con estas bases será necesario acreditar la denegación de la ayuda estatal, al contrario que ahora, o bien justificar su concesión pero sólo por los conceptos de matrícula y excelencia académica. Asimismo, el solicitante deberá atestiguar que vive fuera del domicilio familiar en la localidad en la que se ubica el centro universitario, ya sea mediante alquiler de vivienda o de hospedaje, residencia de estudiantes o establecimiento similar.

La cuantía de la beca por gastos de residencia será de 2.500 euros, diez veces más que la ayuda mínima que contempla la regulación autonómica en vigor. La subvención se reducirá al 50% si el desplazamiento es inferior a cinco meses. También se podrá rebajar en caso de que la dotación de la convocatoria fuera insuficiente para atender todas las solicitudes que cumplen con los requisitos establecidos.

Los Presupuestos autonómicos de 2024 reservan 1 millón de euros para las becas complementarias a universitarios, la misma cantidad que el pasado año. En caso de que la orden se publique con vistas a la próxima convocatoria, previsiblemente sería necesario disponer de más fondos. De hecho, si el número de beneficiarios fuese el mismo que en 2023, 766, se necesitaría cerca de 2 millones de euros. La Consejería de Educación no ha aclarado si prevé aumentar esa partida ni a cuántos alumnos espera becar y afirma que informará cuando se aprueben las nuevas bases reguladoras.