La Junta cifra en un 0,93% el seguimiento de la huelga convocada por USO

BADAJOZ.

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

La Junta de Extremadura ha cifrado en un 0,93% el seguimiento de la huelga en Administración General convocada este viernes, día 14, por USO. Por su parte, el sindicato no ofreció su estimación de seguimiento. Cabe recordar que USO ha convocado 28 jornadas de paro hasta diciembre de 2026 para pedir la equiparación retributiva en la Administración General de la Junta y una concentración ayer ante las puertas de Presidencia.

La convocatoria estuvo rodeada de polémica porque la Junta de Extremadura había prohibido teletrabajar en la jornada de ayer «para asegurar el adecuado control del seguimiento de la huelga y garantizar los servicios a los ciudadanos».

Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso número 2 de Mérida suspendió el jueves por la tarde de forma provisional esta prohibición al apreciar circunstancias de especial urgencia ante el procedimiento presentado por el sindicato.

