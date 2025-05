Junta, Ayuntamiento y empresa todavía tienen pendientes trámites de la gigafactoría

Hace justo dos semanas se puso la primera piedra, pero la construcción de la gigafactoría todavía no ha comenzado. No puede hacerlo. AESC, el grupo ... promotor, no dispone del visto bueno del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata para que puedan entrar las máquinas y arranque la edificación de la planta al no haber presentado un modificado del proyecto que se espera desde hace meses.

Y no parece que vaya a ser algo inmediato. Los técnicos municipales recibieron la documentación de la empresa para su estudio –unos 4.000 folios– en marzo de 2023, con la socialista Raquel Medina como alcaldesa. Su Ejecutivo no tuvo tiempo de aprobar la licencia de obra antes de las elecciones de mayo. Tras los comicios asumió la alcaldía Enrique Hueso, del PP. Más de un año después, tampoco ha habido avances al respecto. Aunque desde el Ayuntamiento sitúan la responsabilidad de que los trámites estén detenidos en la multinacional asiática. «Estamos a la expectativa de que llegue el nuevo proyecto, porque el que inicialmente se presentó se está modificando», asegura Francisco Javier Porras, concejal de Urbanismo, quien vincula esas modificaciones en cambios que AESC considera necesarios para sus líneas de producción y los relaciona con los posibles acuerdos entre la empresa y los clientes de sus baterías. El Consistorio explica que los técnicos están a la espera de nueva documentación que debe aportar la empresa «El Ayuntamiento pone la alfombra roja a cualquier proyecto empresarial que llegue, y más si es de esta envergadura. Pero ahora mismo es la empresa la que tiene que dar los siguientes pasos. Nosotros no tenemos nada paralizado ni nada pendiente», insiste Porras. Quizá estas cuestiones son las que motivaron el contenido del discurso de María Guardiola, presidenta de la Junta de Extremadura, en el acto de colocación de la primera piedra. La suya fue, sin duda, la más comedida de las intervenciones y más escéptica todavía se mostró la pasada semana en una entrevista con HOY, en la que dijo que: «La gigafactoría no es una realidad aún, lo será cuando empiece la construcción y se empiece a formar y a contratar a la gente». Ver 23 fotos Noticia relacionada El inicio de la gigafactoría marca el nuevo horizonte económico de Extremadura En ese paso también tiene cierta responsabilidad su propio Gobierno. La positiva declaración de impacto ambiental que recibió el proyecto está vinculada a la construcción de una estación depuradora de aguas residuales (EDAR). El Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara, en la pasada legislatura, se comprometió a ejecutar esa infraestructura. «No solo para dar servicio a la gigafactoría, también a todas las empresas que se instalen en ExpacioNavalmoral», especifica Jorge Amado, diputado socialista en la Asamblea de Extremadura. En estudio Sin embargo, no se ha producido ningún avance y desde la Consejería de Agricultura y Desarrollo Sostenible, lo único que explican es que «está en estudio si el efluente industrial estimado podrá ser tratado por la estación depuradora de aguas residuales municipal, previa adecuación a asimilable a urbano en las instalaciones de AESC en ExpacioNavalmoral». La industria ocupará mas de 100 hectáreas de ExpacioNavalmoral ExpacioNavalmoral fue el lugar elegido por AESC en 2022 para instalar su gigafactoría. La disponibilidad de suelo, de potencia eléctrica y de horas de sol decantaron la balanza a favor de Extremadura en la puja por una instalación que tenía otros pretendientes. La previsión es que la planta de baterías ocupe una parcela de algo más de 100 hectáreas, para la que ya ha desembolsado dinero. Eso dejaría libres otras 60 hectáreas, ya que Avante confirma que hasta el momento –sin tener en cuenta este proyecto– hay libres 28 parcelas con una superficie total de 160 hectáreas. Es decir, no garantizan, ni mucho menos, que con fondos regionales se construya una nueva EDAR en la zona del polígono industrial. Tampoco aclaran que se vaya a desarrollar el proyecto de abastecimiento de agua a ExpacioNavalmoral desde el embalse de Valdecañas. Una canalización de 12,5 kilómetros para la que se estimó un coste de nueve millones de euros. En diciembre de 2021 se publicó en la plataforma de contratación del Sector Público la memoria justificativa del contrato de asistencia técnica para la redacción de esa obra con un presupuesto de 277.000 euros. La idea era tener un proyecto constructivo en un plazo de seis meses, pero los trámites no han seguido avanzando. «En relación con las necesidades de agua y depuración de AESC, desde la Junta trabajamos, en relación constante con la empresa, para adaptar los consumos y vertidos a las necesidades reales de la primera fase de su proyecto, buscando una solución más competitiva y a la vez más sostenible», indican desde la Consejería de Desarrollo Sostenible. Un planteamiento que lleva a pensar que la Junta descarta acometer la canalización desde Valdecañas, al menos de cara a la primera fase de la gigafactoría, que es para la que se puso la primera piedra el pasado día 8. «Son señales con las que percibimos que no hay disponibilidad política para apoyar a la gigafactoría», lamentan desde el grupo socialista de la Asamblea. «Creemos que no van a hacer nada que favorezca el proyecto», remarca Amado. Igual que desde la oposición en el Ayuntamiento de Navalmoral echan de menos una mayor celeridad en los trámites con la empresa, en el PSOE extremeño no olvidan que desde el PP hubo muchas críticas al proyecto de la gigafactoría durante la campaña de las elecciones autonómicas. «Para ellos sigue siendo una maquetita», considera Amado utilizando el mismo término despectivo con el que se refirieron al proyecto los populares en más de una ocasión. Guardiola ha matizado esas consideraciones. «Nunca ha sido una maquetita; yo he criticado la utilización política de proyectos empresariales que no son éxitos de ningún Gobierno», declaró esta semana.

