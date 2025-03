La Junta asumirá todos los intereses de los préstamos para financiar a agricultores y ganaderos

Primero, financiación de préstamos imprescindibles para hacer frente a la actividad agraria por parte de agricultores y ganaderos, asumiendo todos los intereses que se generen. ... Después, ayudas directas, cuando el Ministerio haga públicas las ayudas. Y, además, flexibilización de la PAC para poder cobrar ayudas rebajando los requisitos demandados y convocatorias de ayudas para ahorro y eficiencia en el regadío. Estas son, en un repaso somero, la línea de actuación que va a desarrollar la Junta de Extremadura de forma inmediata para hacer frente a la crisis en el sector agroalimentario a causa de la sequía. Las medidas se han expuesto a las organizaciones profesionales agrarias en la reunión del Consejo Asesor Agrario que se desarrolla en la Consejería de Agricultura, en Mérida.

La consejera Begoña García Bernal ha trasladado algunas certezas a los representantes del campo extremeño a la vez que ha dejado alguna incertidumbre. Una de ellas, es que la Junta pondrá ayudas directas pero ha eludido concretar el presupuesto y a qué sectores beneficiará, aunque es seguro que la ganadería y los cereales de secano están entre ellos. «Hemos decidido actuar y actuaremos porque la situación es compleja pero no puedo decir cómo serán las ayudas directas aunque puedo asegurar que las habrá. No me gusta anuncia nada hasta que no esté cerrado. Y esperaremos a conocer cómo son las del Ministerio para complementarlas. Hay que recordar, en todo caso, que ya hemos puesto más de 20 millones en convocatorias del año pasado», ha dicho Bernal.

Esta semana, por ejemplo, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda ha aprobado la rebaja de impuestos a profesionales del campo de cara a la declaración de la renta que ya se está haciendo.

De momento, en el capítulo de certidumbre, el Gobierno regional va a sacar una línea de financiación de préstamos para la adquisición de circulante, es decir, para que los agricultores y ganaderos puedan hacer frente a los gastos ordinarios de las explotaciones. Estamos hablando de compra de alimentos, medicamentos, fertilizantes... La cuantía económica de la medida y los sectores a los que irá destinada, dependerá de la evolución de las cosechas de algunos cultivos durante las próximas semanas, ha indicado la responsable de Agricultura.

García Bernal ha explicado que la Administración extremeña va a asumir íntegramente todos los intereses de esos préstamos, una medida similar a la que desarrollo en 2018 pero con una notable diferencia. «Entonces los intereses estaban mucho más bajos que ahora con lo que ahora asumiremos una cuantía mayor», ha refrendado. Hace cinco años, la Junta ayudó con 4 millones a financiar préstamos para ganaderos y agricultores.

Otro aspecto relevante en el que va a intervenir el Ejecutivo regional es en la flexibilización de los requisitos para poder cobrar ayudas directas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) porque, como ha dicho la consejera de Agricultura, el problema de la sequía no solo afecta a la falta de cosechas sino al cumplimiento de requisitos de las ayudas de la PAC. De forma concreta, los cultivos de secano y la ausencia de pasto disponible para el desarrollo de la ganadería extensiva hacen necesario que se flexibilicen los requisitos medioambientales.

Rebajar exigencias

En cuanto a medidas que afectan al cobro de ayudas directas, se ha establecido bajar la carga ganadera mínima a 0,1 UGM/hectárea. Se elimina la obligación de que las leguminosas y mejorantes no tengan que permanecer en el terreno hasta floración en el caso de consideración de éstas dentro del mínimo del 10% de la superficie considerada como mejorantes. Igualmente se permite la actividad de pastoreo en superficies de cultivos declaradas de producción, aunque esta actividad de pastoreo se realice antes de la floración. Al mismo tiempo se ha solicitado a la Comisión Europea incrementar el anticipo de la PAC del 70 al 90% a partir del 15 de octubre para dar mayor liquidez al sector.

Respecto a las ayudas agroambientales, Agricultura pone en marcha dos medidas. De forma general se van a flexibilizar las condiciones de la agricultura y ganadería ecológica, y se va a realizar un adelanto del pago previsto a las cooperativas dedicadas a la producción de arroz, con respecto a las ayudas publicadas en el Decreto Ley de este año.

Enfocada a la ganadería ecológica, se eximirá, por la sequía, el cumplimiento relativo «al mantenimiento de las unidades comprometidas» para tener esa consideración, aunque nunca por debajo del mínimo exigible.

La segunda de ellas se encuentra destinada a la apicultura. Se podrá eximir de la obligación relativa a cumplir, al menos, un mes, en cada asentamiento durante el periodo continuo de cinco meses que están obligados a cumplir en Extremadura y se podrá eximir de la penalización que corresponda al cumplimiento del compromiso de que las explotaciones deberán estar en producción.

Esta flexibilidad sólo será aplicable a las explotaciones que justifiquen documentalmente la muerte de las colmenas y sea valoradas por el órgano gestor. Y, por último, se podrá eximir a las colmenas que se han declarado y registrado a través de la aplicación habilitada al efecto por la administración regional, en todo caso, como nuevas altas en 2023 y no puedan cumplir con los 5 meses de permanencia en Extremadura antes del 31 de mayo del 2023.

Asimismo, se van a flexibilizar los programas operativos que se regulan con la legislación anterior a la reforma.