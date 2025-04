La Junta aprueba la Oferta de Empleo Público con 1.836 plazas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado la Oferta de Empleo Público para el año 2024, que contempla un total de ... 1.836 plazas, correspondientes al turno libre y de discapacidad y al turno de promoción interna.

En concreto, dentro del turno libre y de discapacidad se ofertan 1.753 plazas, de las que 445 son de naturaleza funcionarial, 264 de naturaleza laboral y 1.044 plazas de naturaleza estatutaria, y respecto al turno de promoción interna, se ofertan 60 plazas de naturaleza funcionarial y 23 plazas de naturaleza estatutaria.

Esta oferta se conforma con las plazas de personal funcionario, laboral, personal docente no universitario y personal estatutario que no han podido ser atendidas con los efectivos de personal existentes, que figuran en las correspondientes relaciones de puestos de trabajo o en las plantillas de personal docente no universitario y de personal estatutario.

Se trata de plazas dotadas presupuestariamente, con las limitaciones establecidas en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para el año 2024, según explica el Ejecutivo regional.

Así, destaca que los procesos de promoción interna para el personal funcionario y Estatutario podrán ser convocados conjuntamente con las convocatorias de turno libre y discapacidad o mediante convocatoria independiente.

Las convocatorias de pruebas selectivas para la cobertura de plazas de personal funcionario, personal docente no universitario, personal laboral y personal estatutario derivadas de la Oferta de Empleo Público, indicarán el calendario previsible de realización de las pruebas en que consista el correspondiente proceso selectivo, dentro del plazo máximo de resolución.