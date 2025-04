Guardiola anuncia la estrategia ALMA para reclamar al Gobierno la «deuda histórica» con Extremadura

Álvaro Rubio Badajoz Lunes, 18 de diciembre 2023, 09:52 Comenta Compartir

La Junta de Extremadura pondrá en marcha la estrategia ALMA. Son las siglas de lo que ha denominado Agenda para el Liderazgo, la Modernización y el Avance de Extremadura. Con ella quiere reclamar al Gobierno central la «deuda histórica» que tiene con esta región. Así lo ha ha anunciado en la mañana de hoy, lunes, la presidenta del ejecutivo extremeño, María Guardiola, en el Foro HOY que se celebra en el Palacio de Cristal del Hotel Río de Badajoz, con el patrocinio de Cajalmendralejo.

ALMA, ha dicho, representa «una estrategia de resarcimiento, de reparación y de priorización política para la que queremos contar con el Gobierno de España». Su objetivo es crear una ruta para pedir «compromisos firmes» al Gobierno central.

Se lo «expondremos al presidente del Ejecutivo nacional y a sus ministros», ha asegurado Guardiola, quien ha añadido ante un auditorio de más de 200 invitados que van a solicitar hechos concretos. «España tiene una deuda con nuestra región y vamos a ponerle números y plazos a nuestras peticiones. No queremos promesas, queremos certezas. No queremos palabras, queremos hechos. No queremos eternizar nuestras peticiones, queremos compromisos firmes. Y vamos a pelear por ellos», ha incidido.

Los grandes ejes de la estrategia ALMA se basan en infraestructuras, comunicaciones, industria, transformación digital, desarrollo sostenible y cultura. «El primer paso de la Agenda para el Liderazgo, la Modernización y el Avance de Extremadura lo estamos dando ya dentro de la Administración regional», ha destacado.

Apunta que ya están trabajando en ello «cuantificando los recursos necesarios para la convergencia de nuestra región» con el resto de comunidades autónomas. «Este país tiene una enorme deuda histórica con nuestra tierra», ha insistido Guardiola. «Extremadura ha estado siempre ahí sin recibir nada», ha añadido. «Nuestra lealtad institucional nunca ha sido recompensada», ha añadido.

Ha hecho hincapié, además, en la financiación. «En una futura reforma del sistema de financiación vamos a exigir recursos suficientes con los que cubrir el coste de los servicios y el acceso de los extremeños a los mismos en condiciones de igualdad respecto al resto de España», ha resaltado antes de abogar por la creación de un fondo de compensación interterritorial que «nos financie adecuadamente y que recoja una inversión territorializada y centrada donde más se necesita».

No es la primera vez que María Guardiola reclama que el Gobierno de España mire a Extremadura. Ahora ha detallado su plan para solicitarlo, pero ya a principios de este mes de diciembre reclamó al Ejecutivo una compensación a la región por la falta de inversiones en cuestiones como la construcción de autovías y la mejora de la línea ferroviaria, lo que considera que afecta a su desarrollo y dificulta su industrialización. Lo hizo en el Palacio de Congresos de Mérida en otro acto organizado por el diario HOY y denominado 'Encuentro por la Constitución', con motivo del aniversario de la Carta Magna, que se celebró el día 5 de diciembre.