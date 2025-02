El regadío de Tierra de Barros mantiene la financiación y aún espera la respuesta de la UE

El proyecto de regadío de Tierra de Barros sigue en el mismo punto que hace casi dos meses. Con mucho más ruido pero en realidad ... sin cambios significativos, según confirma el consejero de Mundo Rural, Ignacio Higuero.

¿El proyecto se frena por problemas de financiación? «No, los fondos están», responde a la pregunta de HOY. ¿La Comisión Europea se ha posicionado, ha resuelto sus dudas sobre el mismo para poner dinero? ¿Han respondido las direcciones de Medio Ambiente y Agricultura a las aclaraciones ofrecidas por la Junta en noviembre de 2022? «No, seguimos esperando», agrega.

El pasado martes, Ignacio Higuero compareció de manera improvisada ante la prensa tras asistir a la firma de unos convenios para modernizar regadíos, acto en el que estaba la exconsejera Begoña García Bernal, ahora secretaria de Estado de Agricultura, Allí Higuero desató una polémica política con el proyecto de Tierra de Barros como foco.

El consejero mostró una carta del 13 de diciembre de 2021 y que envió el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural, Janusz Wojciechowski, a Guillermo Fernández Vara.

En ella, la UE no se moja. Ni aprueba ni rechaza aportar fondos para implantar el riego por goteo en cerca de 15.000 hectáreas en el centro de la provincia pacense. Muestra sin embargo «preocupaciones de la Comisión relativas al cumplimiento de la legislación europea en materia de agua y naturaleza» ante la petición de la Junta de que aumente el presupuesto europeo para nuevos regadíos. Esto es lo que sigue pendiente de resolver todavía. Es decir, las obras pueden arrancar sin el permiso de Bruselas, pero entonces no podría acceder a la financiación europea.

Casi dos años después, el 28 de noviembre de 2023, el director general de Infraestructuras Rurales de la Consejería, José María Sánchez Cordero, remarcó a HOY que la Junta mantenía el proyecto y reconocía que quedaba por cerrar la aprobación de la Comisión Europea.

No solo eso. Dijo que el Gobierno regional asumiría el sobrecoste del presupuesto previsto –cien millones más–, y afirmó que las obras comenzarían, con encargos a Tragsa, en el primer cuatrimestre de este 2024.

Confianza

«Ahora no podemos confirmar fechas de inicio aunque sí mantenemos que nos vamos a dejar las uñas en él y no vamos a dejar tirados a los regantes», concluye a HOY el consejero Higuero tras reiterar dos claves que no han cambiado. Hay fondos para hacer el regadío y la Junta sigue esperando la respuesta de la UE a las dudas planteadas por Bruselas y respondidas desde Extremadura.

El consejero asegura a este diario que cuando Sánchez Cordero se manifestó de esa forma hace apenas dos meses «desconocía» la carta de Wojciechowski.

«Esa misiva ni la teníamos en la Junta. Nos ha llegado desde Bruselas», incide Higuero. Tampoco la sabía –dice– la exconsejera Camino Limia, cuando compareció en la Asamblea el pasado 29 de septiembre y dio a entender que la licitación de las obras no se produciría hasta 2024 y no antes de acabar 2023 como se había trasladado.

«Creemos que nos faltan documentos, que se han destruido», dice Higuero acusando al Gobierno del PSOE. ¿Cuáles?, se le pregunta. «Lo desconozco», replica.

Así interpreta Higuero un párrafo de la carta del comisario polaco en la que dice textualmente: «Acogemos con satisfacción su decisión de eliminar de su documentación y bases de datos las referencias al proyecto de regadío en Tierra de Barros, y su compromiso de no iniciar la ejecución de este proyecto hasta que se resuelvan todas las dudas de la Comisión».

Desde la comunidad de regantes de Tierra de Barros mostraron ayer un doble sentimiento. De un lado, en confianza ciega en la viabilidad del proyecto y en su ejecución, «porque se ha hecho mucho trabajo tras solventar muchos trámites», manifestó en Almendralejo su presidente, Isidro Hurtado. El segundo sentimiento es el crear incertidumbre cuando todo estaba previsto para comenzar las obras en primavera.

«No podemos consentir que un proyecto de esta envergadura y en las condiciones que esté ahora se guarde en un cajón indefinidamente», expresó Hurtado. Agregó que «aquí hay en juego la ilusión y la estabilidad económica de mucha gente y 12 municipios. No podemos estar mirando al cielo a ver llueve o no llueve, después de doce meses de trabajo, a esperar si cogemos cosecha».

Señaló que los regantes «no nos sentimos engañados a día de hoy», cuando se le preguntó por el trabajo el anterior Ejecutivo regional. «Hemos llegado hasta donde hemos llegado, que es mucho. No sé si la comisión de investigación que se dice habrá en la Asamblea nos dirá lo contrario», añadió. Hurtado pidió a los grandes partidos (PSOE, PP y Vox) que trabajen para sacar adelante la iniciativa muy avanzada. Y remarcó que los regantes «ni debemos ni podemos meternos en el juego político».