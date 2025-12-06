61 jóvenes reciben la beca de la UEx de retención de talento

La Universidad de Extremadura ha puesto en marcha el Programa de Retención del Talento Joven TR3S60, una iniciativa estratégica que tiene como fin garantizar que ... los jóvenes titulados encuentren en su región un futuro profesional «estable, innovador y lleno de oportunidades».

Se trata de una iniciativa de la dirección general de Universidad de la Junta junto con la Universidad de Extremadura y la Fundación Universidad Sociedad a través de la Alianza Extremadura.

En esta primera edición, 61 jóvenes se incorporan al programa, que prevé alcanzar las 370 becas de seis meses hasta 2028, gracias a una inversión total de 3.099.997 euros, cofinanciada en un 85% por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+).

Durante su presentación, celebrada en el salón de actos del Parque Científico Tecnológico de Extremadura, las autoridades subrayaron el carácter transformador del programa, que nace para dar respuesta a una demanda creciente del tejido empresarial extremeño y a la necesidad de consolidar el talento formado en la UEx.

En la bienvenida institucional, la adjunta al rector en el Vicerrectorado de Estudiantes, Empleo y Movilidad, Rocío Blas Morato, destacó el compromiso compartido entre instituciones, dado que este plan representa una estrategia completa, un proceso integral que abarca formación, prácticas, orientación laboral e inserción, y es un «claro ejemplo de sinergia entre instituciones».

También subrayó la «elevada» respuesta de empresas y jóvenes y, en concreto, que más de 270 empresas han solicitado participar y han recibido más de 400 candidaturas, a la par que ha trasladado a los 61 seleccionados que viven «un punto de inflexión» en sus vidas, así como que el objetivo es «ambicioso: retener el talento extremeño y convertirlo en motor de desarrollo».

Visión circular

Por su parte, la directora general de Universidad de la Junta de Extremadura, Esther Muñoz Baquero, insistió en la dimensión estratégica del proyecto, y en que es una «necesidad» para el desarrollo de esta región. «Queremos que todo el talento se quede en casa y que los nuevos titulados tengan una de sus primeras oportunidades laborales aquí», señaló, para explicar que TR3S60 se basa en una visión «completa y circular», donde formación, capacitación, competencias, empleo y retención del talento conforman «un ciclo único».

La directora general anunció, además, la ampliación del programa, y que multiplican por dos las plazas y reducido requisitos «para que nadie quede fuera por limitaciones administrativas».