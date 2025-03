«Soy una jornalera de la educación, trabajo mucho»

Hija de un carpintero y una educadora social, Ana Fernández (Llerena, 1985) aceptó la propuesta de ser concejala en su pueblo la pasada legislatura, cuando ... se afilió al PSOE. «Me parece importante que cuenten contigo para servir a los demás, defender unas políticas socialistas a las que debo lo que soy gracias a la educación pública y al sistema de becas», asegura. Más tarde le ofrecieron entrar en la Asamblea, primero como diputada rasa y después como portavoz de Educación y vocal en la dirección del grupo parlamentario. El cambio coincidió con la llegada de Miguel Ángel Gallardo a la Secretaría General del PSOE y en respuesta al apoyo que recibió del exconsejero de Sanidad, José María Vergeles, a quien Ana Fernández apoyó en un primer momento. Un año y medio después de convertirse en diputada regional, la política llerenense es la nueva secretaria de Educación de la Ejecutiva federal del PSOE.

–La suya es una carrera meteórica.

–No lo sé. Para mí es un orgullo que cuenten conmigo desde mi partido para poder servir más.

–¿Esperaba entrar?

–Sinceramente, no lo esperaba.

–¿Quién la propone?

–El sábado, en Sevilla, Miguel Ángel Gallardo me dijo que quería que formara parte de la Ejecutiva federal.

–Su elección parece que ha sido la gota que ha colmado el vaso de algunos de sus compañeros y ha desencadenado la presentación de la candidatura de Esther Gutiérrez.

–Yo no sé si soy la gota que ha colmado el vaso. Yo creo que el PSOE tiene la democracia interna como valor fundamental. De mi elección no sé lo que piensan, pero me han dicho que están contentos y me han dado la enhorabuena. Incluida Esther Gutiérrez.

–Después de ocho años como consejera de Educación, ¿considera que debería haber sido ella la elegida?

–Ha sido muy buena consejera y es una gran compañera. Pero me han encomendado a mí la labor de llevar allí la voz de la escuela pública, plural y rural, que es la que yo conozco, y así lo haré. Yo no soy política profesional, pero sí soy una jornalera de la educación y sé lo que necesita el alumnado, cuál es la inquietud de la familia y del profesorado. Yo voy a desarrollar la labor encomendada. Todo el mundo que me conoce lo sabe y por eso he utilizado la palabra jornalera, porque trabajo mucho.

–¿Ese fue el motivo que le dio Gallardo para elegirla a usted?

–Sí. Tengo mucha experiencia, he sido directora de un colegio en una población de 600 habitantes donde se trabaja a destajo, donde la voluntad docente es fundamental, con familias con muchas necesidades que tienen que salir de su pueblo hasta para comprar un cuaderno.

Preparada

–Se siente preparada para ejecutar la labor encomendada.

–Claro que sí.

–¿Le parece acertado que los dos miembros de la Ejecutiva federal sean de Badajoz?

–Antes estaban Guillermo Fernández Vara y Marisol Mateos y los dos eran de la provincia de Badajoz. Pero, en cualquier caso, todos somos representantes de la federación extremeña.

–Usted respaldó a Vergeles en las anteriores primarias, después a Gallardo cuando el exconsejero no logró los avales. Ahora ha firmado un manifiesto que busca evitar primarias. ¿No cree que es positivo que los militantes hablen y voten?

–Las primarias forman parte de nuestra identidad, ¿cómo nos van a parecer mal? Claro que no, en absoluto. Pero parece que no son convenientes porque hace ocho meses que las hubo y no ha dado tiempo a desarrollar ni el liderazgo ni el proyecto político de nuestro secretario general. Los militantes votaron hace ocho meses y no quiero pensar que esos votos ya no sirven.

–¿Cómo valora este periodo al frente del PSOE?

–Está desarrollando su proyecto, llegando a todas las agrupaciones locales, que es muy importante, e intentar cohesionar para hacer un PSOE más fuerte.

–A la vista de los acontecimientos, su partido no está hoy más cohesionado, está más dividido.

–Yo soy un ejemplo de la integración de Gallardo. Pero me gusta más la palabra inclusión. Cuando se habla de integrar parece que hay dos proyectos, incluir es todos en uno y quiero pensar que es así.

–¿Gallardo debe dimitir por su imputación en el caso Azagra?

–Evidentemente, no.

–¿Ese caso es un lastre para el PSOE?

–No va a llegar la apertura de juicio oral porque no hay nada. Estamos en unos tiempos en los que no se habla de política y yo quiero hablar de política, de vivienda, de educación, de energías renovables, de transformación digital, de lo que le importa a la gente. Cuando hay otro sector que intenta poner una nube delante de esto para desviar el tema, es el problema.

–¿Qué tarea le han encomendado después de la primera reunión de la Ejecutiva federal?

–Desarrollar políticas que garanticen la igualdad de oportunidades, que no haya segregación escolar, que no se imponga la ley de cuna, que no dependa la vida de nadie de su código postal.

–¿Por qué dice que la educación está retrocediendo con el PP?

–Porque hemos retrocedido en derechos adquiridos, como la gratuidad del comedor escolar y el aula matinal. Se han eliminado las becas complementarias universitarias, en la universalización del primer ciclo de Infantil cuando no se crean plazas públicas, sino que se dan cheques para que las familias lleven a sus hijos a guarderías privadas no docentes que solo hay en lugares urbanos y es en contra del mundo rural. El PP siempre habla de la libertad, pero no puede elegir libremente quien no tiene opciones. Que un alumno entre en la escuela pública y se le haga una detección precoz de necesidades puede evitarle una vida escolar no adecuada.

–¿Qué necesita la educación en Extremadura?

–Garantizar servicios como el comedor y los libros de texto y la igualdad de oportunidades entre la zona urbana y la rural.

–¿Defiende las universidades privadas?

–Son empresas y no estoy en contra de ellas si complementan alguna titulación de la pública, atraen talento y permiten que más personas desarrollen su proyecto de vida en la región.

–¿Se siente una de las bazas del PSOE para el futuro?

–Me siento una militante y voy a dar todo para que se mantengan los ideales socialistas.