Javier García, el extremeño sordociego que disfruta del fútbol sin ver ni oír

El extremeño Javier García Pajares, extremeño con sordoceguera, es uno de los máximos exponentes en demostrar que la plena inclusión es posible.

Estudiar, trabajar o subir montañas son solo algunos de los retos que este extremeño ha logrado vencer, además de la mayor de las aventuras que ha enfrentado en la vida; ser padre.

Por si todo ello fuera poco, Javier compartió a finales del pasado mes de octubre en su perfil personal de Instagram un vídeo que, bajo el título 'Vivir un partido del Atleti… sin ver ni oír', muestra su experiencia disfrutando de una tarde de fútbol. Debido a su incapacidad, él no ve ni oye el fútbol, sino que lo siente gracias a las dos intérpretes que tiene a ambos lados y que van narrando en su espalda lo que acontece en el campo.

En la misma publicación, Javier explica que cuando perdió la audición encontró un refugio en el fútbol hasta que tuvo que dejarlo al abandonar su visión, si bien tiempo después volvió a unir su camino al del deporte rey al coincidir con los colores del Atlético de Madrid con los de su bastón; el rojo y blanco que identifica a las personas con sordoceguera.

«Encontré un refugio en el #fútbol cuando perdí la audición. Jugaba de portero hasta que perdí la visión y tuve que abandonarlo. Tiempo después mi vida volvió a unirse al fútbol a través de los colores del #Atleti porque el bastón que identifica a las personas con #sordoceguera es #rojiblanco. Acabo de cumplir mi sueño de volver a vivir un partido de fútbol de una forma diferente, pero con la misma emoción«.

El vídeo ha llamado la atención en redes y ya ha recibido más de 10.000 reacciones, así como innumerables comentarios. Entre ellos son muchos los que abogan por una mención especial a las intérpretes que estuvieron durante 90 minutos, en posturas seguro que no muy cómodas, realizando esta encomiable labor. «Es un trabajo precioso pero también muy duro y poco reconocido», señala una de las personas que comentan el post.

También la empresa Ilunion, para quien Javier trabaja como técnico de relaciones institucionales actualmente, ha reaccionado y comentado el vídeo con un «¡No dejas de sorprendernos, Javier!».

Una vida superando retos

La discapacidad con la que vive este extremeño no le impide realizar sus sueños. Aunque perdió el oído a los 13 años y la vista a los 15, ha logrado ser el primer estudiante Erasmus con sordoceguera y logró finalizar un doble grado en Derecho y ADE. Tras unos 5 años trabajando como asesor jurídico, pasó a formar parte de Ilunion, las empresas del Grupo Social ONCE.

También es montañero y ha logrado conquistar varias cimas como el monte Elbrus, la montaña más alta de Europa (5.642 metros) o 7 picos de más de 4.000 metros en los Alpes que logró coronar en solo 6 días.

La última aventura de alturas la vivió en marzo de 2024 cuando logró llegar hasta el techo de África, a 5.895 metros de altitud, subiendo el Kilimanjaro, un camino que recorrió guiado por Javier García Bernal, quien también estuvo con él en su recorrido en tándem en el Camino de Santiago que hicieron durante el verano del año 2022.

La ascensión al Kilimanjaro formó parte de una aventura inclusiva que fue organizada por Senderos Accesibles y en la que también participaron 4 personas ciegas.

Al llegar a la cima del Kilimanjaro, el extremeño sacó una bandera con el mensaje «No a la manipulación Sí al empoderamiento». En su Instagram compartió también este momento con un mensaje de inclusión «Me encanta darle la vuelta a todo. Por eso para mí no es ver para creer, sino creer para ver. Hace tiempo quise subir el Kilimanjaro y la pandemia se llevó la oportunidad, pero seguí creyendo en ello y ahora es todo una realidad. Precisamente porque me gusta romper con todo he querido llevar a lo más alto de África un mensaje a favor del empoderamiento de las personas con sordoceguera de nuestro movimiento asociativo. Porque pienso que nosotras siempre deberíamos ser las únicas dueñas de nuestras decisiones. Porque creo que nuestras acciones nunca deberían obedecer a intereses de personas que ni siquiera tienen discapacidad. Porque esta vez no puede decirse ni más claro ni más alto», señala en el mensaje que acompaña a la fotografía.

La gran aventura de ser padre

Hace poco, además, ha vuelto a convertirse en padre por segunda vez. Su primer bebé llegó a mediados de 2022 y ha iniciado el 2025 repitiendo la gran aventura de tener y cuidar de un bebé siendo sordociego.

En algunos post que comparte en su Instagram, Javier da algunas pistas de cómo vive él su paternidad.

El 13 de enero compartió uno donde se le puede ver llegando al hospital para ayudar a su mujer a traer a su hijo al mundo.

«Quizá no sea lo más habitual que una persona con #sordoceguera entre con su bastón #rojiblanco a las doce de la noche por la puerta de urgencias de materno infantil del hospital, pero pasa. A mí ya me ha pasado dos veces. Me siento afortunado de compartir esta experiencia, con el agotamiento, con la ilusión, con la tensión, con la felicidad de coger a mi hijo por primera vez. Curioso que lo mejor para un bebé nada más nacer sea hacer piel con piel y que para eso no me hizo falta ni oír ni ver. #Inclusión».

Reconocimientos por su trayectoria

Javier demuestra día a día que la plena inclusión es posible y por ello ha sido reconocido en varias ocasiones con diferentes galardones con los que han querido premiar su trayectoria y el gran trabajo que conlleva.

Entre otros, en el año 2019 fue galardonado con el Premio Nacional de Juventud en la categoría de Deportes otorgado por el Instituto de la Juventud (Injuve).

Además, en el año 2017, tras ser el primer estudiante Erasmus sordociego de Europa, fue reconocido con el Premio Extremeños de HOY y que recogió en una gala en la que, tras su discurso, logró emocionar a todos los presentes, incluyendo al entonces presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, o a Soraya Arnelas, quien presentaba el evento y que necesitó un largo intervalo de tiempo para recuperarse y continuar la gala, si bien ya lo hizo, durante el resto de su intervención, con una notable emoción en la garganta.