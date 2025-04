Día de Reyes, día de postres 'performance' que rubrican dos semanas de gastronomía fotogénica. Las familias van al restaurante con los niños y el momento ... culminante de la comida es el postre, cuando llegan a la mesa platos que, más que contener una delicia, ofrecen una composición tecnicolor: ese triángulo de tarta de queso sobre arabescos de caramelo y recubierto de mermelada de frutos rojos; a un lado, arena de galleta, al otro, fresas rebanadas y frente al vértice de la porción, un helado de nata y nueces de macadamia. Donde quepan, unas hojas de menta; donde se pueda, unos botoncitos de chocolate y en lo alto, coronando la pieza cubista, una banderita de mazapán con aviso importante: 'cheesecake'. Importante, sí, porque no queda claro si aquello es un juguete, un puzle dulce o un disparate de sobremesa propio de un cocinero que ha perdido la sensatez a fuerza de tanto inventar, imaginar, concebir, arriesgar, crear…

¿Congenian el queso, los frutos rojos, el caramelo, el helado, el mazapán, el chocolate, la menta, la mermelada, la galleta, las fresas laminadas y las nueces de macadamia? Pues no, ni en broma. Pero las cosas de la gastronomía son así. Pides un postre y te traen un mecano que has de ensamblar en tu paladar como puedas. Bien está que el día de Reyes entretengan a los niños con estos postres de juguete en los que importa más el color, la forma y la variedad que su función básica: estar rico, culminar la fiesta, alegrar el paladar y reconfortar, no volverte loco y llenarte la boca de dulzainas que se matan las unas a las otras. ¡Pero que se acabe ya! Que tras el postre de Reyes digamos adiós a la gastronomía fotogénica y volvamos a los sabores puros.