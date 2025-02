Comenta Compartir

Por favor, deme un chupete de Halloween»... No había pasado tanta vergüenza en una farmacia desde que los veteranos de mi colegio mayor me obligaron ... a comprar condones en la botica del barrio chino de Salamanca. El chupete es gracioso: negro con calaveras naranja y un par de zombis espeluznantes completando el decorado. Ya se sabe, los abuelos hacemos por las nietas lo que no hicimos nunca por los hijos, pero nunca imaginé un ridículo tan espantoso. Es que detesto la fiesta de Halloween y la moda de los zombis, yo soy más bien de la Santa Compaña y de las brujas de barrio de toda la vida.

Aunque Halloween sea una fiesta celta galaico-extremeña trasplantada a Irlanda, de donde emigró a Estados Unidos para regresar a sus orígenes ibéricos, la sigo considerando algo ajeno. En la gallega Vilanova de Arousa, las niñas de hace cien años ya vaciaban calabazas, metían una vela dentro y las colocaban en los cruces de caminos. Y en los pueblos extremeños de Garrovillas y Ceclavín, los niños monaguillos pedían dinero por las casas para las ánimas del purgatorio y amenazaban a los gorrones con calamidades: era la versión clásica del moderno truco o trato. De acuerdo, Halloween es de origen celtíbero, pero aquí seguimos la versión americana, una frivolidad para quien tiene amigas que vieron a la Santa Compaña, alumnas que se consumían porque sus padres no las despertaron al pasar un entierro, pero la meiga del barrio les recetó meterlas siete veces en un horno de panadería apagado, se salvaron y yo ya las conocí lozanas y hermosas. Esa misma bruja me adivinó el futuro en los posos del café: vislumbró una nieta, aunque no predijo el ridículo de comprar chupetes de Halloween.

Temas

Halloween

Ceclavín