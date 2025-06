Empieza otra semana con calor y me acuerdo de la gaseosa, que era el refresco que bebíamos cuando no había refrescos. A los mayores de ... 50, cuando escuchamos la palabra gaseosa, nos entra un ataque de nostalgia. Ahora se toman bebidas carbonatadas con nombres que mi suegra es incapaz de pronunciar. ¿Cómo va a pedir a una señora de 93 años una Radler, una Free Damm o un tinto de verano llamado Kulumutxu? Ella vivió un tiempo en un pueblo manchego y allí se bebía una gaseosa de nombre fácil y aseado: La Higiénica. Contaban el caso de uno de Ciudad Real que fue a Madrid, pidió una Higiénica y el camarero le contestó que las compresas las vendían en la droguería de la esquina.

Las gaseosas de antes eran muy locales: solo se consumían donde se fabricaban. En Torrejoncillo, un pueblo de Cáceres, don Domingo González Dux elaboraba una gaseosa a la que llamó con su segundo apellido: Dux. Los del pueblo también creían que era una bebida universal y en Facebook tienen una página sin complejos: «Yo también pedí una Dux fuera de Torrejoncillo».

Las gaseosas solían tener nombres femeninos: La Revoltosa de Béjar, La Pitusa de Salamanca, La Angélica de Ciudad Rodrigo, La Blasonica de Saelices, La Cenicienta de Madrid, la Dulcinea de Ciudad Real… Si hoy entro en un bar y pido un Monster Energy, me siento ridículo, titubeo y los modernos del Crazy Tiger y el Red Bull se ríen de mí y me desprecian. Quería verlos yo en Valencia de Alcántara hace medio siglo pidiendo un vaso de gaseosa La Antoñita o una botella de La Verdadera Familia, las dos gaseosas locales. No me imagino a los guais del Burn, el Nocco y el Rockstar pidiendo una jarra de Antoñita. Se morirían de vergüenza.