Irene de Miguel: «Estaríamos dispuestos a hablar para formar parte del Gobierno regional»

Irene de Miguel ha vuelto a ser designada candidata a presidir la Junta de Extremadura por Podemos, tal como hiciera en 2019. Ingeniera agrónoma por ... la Universidad Politécnica de Madrid y Máster en Agricultura Ecológica por la Universidad de Barcelona, lleva quince años residiendo en la región y desde 2015 es diputada en la Asamblea.

–¿Cuáles son sus perspectivas electorales para 2023?

–Las perspectivas son buenas. Creo que vamos a ser absolutamente determinantes, decisivos, para el Gobierno extremeño y para las políticas que se hagan en Extremadura. Creo que nuestro papel va a ser muy importante, que vamos a tener mucha responsabilidad. Y eso a mí me parece ilusionante, que se abra esa posibilidad. Porque si me metí en política es para cambiar las cosas, no para estar en la oposición eternamente despotricando de lo que hace el Gobierno. Hay que transformar las cosas y eso se hace desde el Gobierno.

–Las encuestas apuntan a una posible victoria socialista, pero con Podemos como apoyo necesario para la investidura. ¿Estaría dispuesta a formar parte del Gobierno con el PSOE?

–Estaríamos dispuestos a sentarnos, claro, a hablar de entrar en el Gobierno. Por supuesto. Pero siempre con un programa y unas líneas clave. Tenemos experiencias en el Gobierno estatal que creo que han sido positivas. En los peores momentos que ha vivido este país en los últimos años hemos tenido un Gobierno de coalición que ha pensado más en las mayorías sociales y ha puesto medidas que han aliviado mucho la situación. Tenemos unos datos de empleo como nunca, podríamos haber tenido unos datos de pobreza como en la crisis pasada y no ha sido así. Creo que ha servido. Pero es verdad que siempre hemos sido más ambiciosos y hay que hacerle ver al PSOE qué es gobernar en coalición, que no tiene esa cultura democrática adquirida y aquí, menos.

–Sin embargo, hay proyectos en los que hay gran disparidad, como el regadío de Tierra de Barros y las minas de litio. ¿Serán una línea roja?

–Sentarse para intentar llegar a acuerdos con líneas rojas es complicado. Pero sí tendríamos líneas prioritarias. Una de ellas es el macrovertedero. No puede haber un macrovertedero en la comunidad, no se puede cambiar el Plan Integrado de Residuos para favorecer proyectos que ni son justos para Extremadura, ni traen riqueza y nos siguen condenando a ser tierra de sacrificio. Y te podría decir lo mismo con las minas a cielo abierto. Son cuestiones que van a estar muy presentes en los acuerdos de gobierno.

–¿Y minas subterráneas, como se plantea para el litio?

–Creo que la minería, en general, nos trae más perjuicios que beneficios. Y ahora un punto clave en Extremadura es cómo afrontamos la emergencia climática y la escasez de agua. Todas las actividades que contaminan el agua o que utilizan mucha agua tienen que ser repensadas. También vamos a ir por ahí en nuestras líneas de gobierno. El agua tiene que revertir en proyectos que traigan riqueza y generen dinamismo económico, y ni lo traen las minas ni las grandes extensiones de cultivo de fondos de inversión, que contribuyen a despoblar nuestro medio rural y a expulsar a nuestros agricultores.

–¿Qué pasaría entonces con el regadío de Tierra de Barros?

–Pues me gustaría que esos 39 millones que aparecen en los Presupuestos de 2023 sirvieran para que Tierra de Barros pudiera ganar en valor añadido, avanzar hacia una agricultura de futuro y que fortaleciera el relevo generacional. Y no regalar infraestructuras a los fondos de inversión, que van a ser los que se queden con las tierras cuando sea muy difícil la rentabilidad de las explotaciones. Si ese dinero se invirtieran en crear almazaras, mayor valor añadido a nuestras producciones, creo que avanzaríamos mucho más que con un proyecto que no solo hipoteca a los futuros regantes; es que pone en compromiso a los regadíos históricos que ya hay. Quien defienda el regadío tiene que entender que ahora mismo no es posible ampliar regadíos.

–¿Cómo valora la gestión de la Junta sobre el macrovertedero de Salvatierra de los Barros?

–Estoy esperando el archivo del proyecto, llevan casi una semana de retraso y no sabemos por qué. Me parece que la Junta debería ser mucho más transparente, y este proyecto está urdido desde hace tiempo. Una empresa no inicia una compra de terrenos si no tiene claro que va a ponerse en marcha. Y es elocuente que en Salvatierra de los Barros haya desde 2019 un taller de empleo sobre gestión de residuos industriales, que no hay en ningún otro pueblo. Hay alguien que está mintiendo, que sabía de este proyecto y ha intentado que haya una licencia social para que se ponga en marcha. Pero el informe de residuos ya dice claramente que hay que cambiar los cursos de agua y eso es inviable. Por ahí se podía haber rechazado. Decir que la empresa no ha presentado documentación en tiempo y forma creo que es echarle un capote, porque puede acudir a los juzgados y ganar. A otras empresas se les ha dado prórrogas, como Infinity Lithium. La Junta no puede actuar con esta arbitrariedad.

Futuro de Podemos

–¿Yolanda Díaz o Pablo Iglesias?

–Lo que mejor le venga a este país. Y lo que mejor le viene es un proyecto progresista que tenga muy claro sus objetivos y que tenga en cuenta a todos los territorios, con sus potencialidades y con sus propias voces. Creo que tienen que aprender mucho de lo que estamos construyendo en Extremadura. Llevamos tres años demostrando que se puede crear un espacio progresista y plural, con generosidad y voluntad de cambio. Los dos juntos han demostrado que se puede cambiar este país.

–¿Teme las fricciones entre Podemos y el proyecto Sumar?

–Creo que no es ni útil hablar de nosotros mismos todo el rato, me niego, en un momento en el que la gente lo está pasando tan mal y nos ha subido tanto el precio de la vida. Es lógico que esto se dé, pero no solo con Podemos. Si se quiere la unidad de las fuerzas progresistas va a haber debates con IU, Compromís, Más Madrid... Pero se tienen que dar donde se tienen que dar, y no es precisamente en los medios de comunicación.

–¿Cree que le perjudica que el proyecto Sumar no llegue a tiempo a las elecciones municipales y autonómicas?

–No creo que perjudique, sinceramente. Sumar tiene una hoja de ruta a nivel nacional, pero los territorios tenemos que tener la suficiente autonomía para decidir cuáles queremos que sean nuestros compañeros de viaje y nuestro camino a seguir. Yo estoy defendiendo eso aquí, que Unidas por Extremadura es un actor autónomo.

–¿Cómo será el proceso para elaborar las listas?

–Aún tenemos que hablar con el resto de actores de este espacio político, pero queremos que se amplíe. Nuestro objetivo es ser el paraguas de todas las sensibilidades progresistas de la región.