21-D | Elecciones en Extremadura

Irene de Miguel anuncia un plan para el olivar tradicional

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 01:00

REDACCIÓN. La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, ha anunciado un plan de revitalización de los cultivos de montaña, especialmente del olivar tradicional, que garanticen la rentabilidad de unas producciones que ayudan a frenar la propagación de los incendios forestales.

Así lo ha indicado tras visitar la cooperativa Peraliega Almazara de San Andrés, en Perales del Puerto (Cáceres), acompañada de miembros de la candidatura y del secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández.

De Miguel ha justificado la necesidad de poner en marcha ese plan de revitalización para que no solo la agricultura de montaña tenga rentabilidad y precios justos, «sino también para que reciban ayudas directas por sus beneficios ecosistémicos, parando el fuego». «Este mismo verano hemos visto como el olivar tradicional ha actuado de cortafuegos natural, salvando muchas casas en muchos municipios», ha dicho.

Asimismo, ha vuelto a mostrar su compromiso para hacer efectiva la ley de Cadena Alimentaria en la región, algo que considera «fundamental» para poder garantizar la rentabilidad de las pequeñas explicaciones. «Sigue habiendo un abuso por parte de los intermediarios, que actúan como un auténtico cartel en esta zona, y que están empobreciendo a nuestros agricultores del olivar tradicional», recoge la formación en una nota de prensa.

Una ley que se está «vulnerado no solo por los intermediarios, que no están cubriendo los costes de producción», sino también, ha añadido por el gobierno regional, que está siendo «cómplice». «No están sancionando a estos industriales», ha insistido.

