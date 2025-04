Las otras inversiones del tren extremeño

Juan Soriano Domingo, 24 de marzo 2024, 21:27 Comenta Compartir

No todo pueden ser trenes de altas prestaciones. Pero no por ello las líneas ferroviarias convencionales de la región no disfrutarán también de inversiones que ... permitirán mejorar su funcionalidad y atraer más actividad.

Además de la construcción de la infraestructura de alta velocidad que conecta Extremadura con Madrid, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) acomete en la actualidad mejoras en las líneas que comunican con Ciudad Real, Sevilla y Huelva. Unas actuaciones que en el futuro tendrán continuidad con otras mejoras ya en proyecto. Adif trabaja actualmente en la supresión del bloqueo telefónico, el antiguo método de control de la circulación entre estaciones, y la implantación de un sistema automatizado en las líneas que conectan Zafra con Jerez de los Caballeros, Los Rosales (Sevilla) y Huelva. En este último caso se acometen además otras mejoras en la infraestructura, lo que ha obligado a cortar la línea y ofrecer en su lugar transporte por carretera. En la línea de Sevilla también se acometen mejoras de infraestructuras, unas actuaciones que continuarán con la remodelación de las estaciones del tramo. Según explica Adif, se aumentarán las vías de apartado disponibles tanto en el antiguo apeadero de Usagre-Bienvenida como en las estaciones de Cazalla-Constantina y El Pedroso. Estas obras tienen un presupuesto estimado de 4,2 millones de euros. La entidad señala que se pretende mejorar la calidad de la vía y su capacidad. «Al ser una línea de vía única, las actuaciones en las estaciones intermedias son muy importantes porque son las zonas donde se cruzan y estacionan los trenes», explica. Por otra parte, la instalación del nuevo sistema de señalización BLAU (Bloqueo de Liberación Automática en Vía Única) y telemando a través del Control de Tráfico Centralizado y el sistema de telecomunicaciones móviles para mejorar el contacto entre el Centro de Regulación de la Circulación y los maquinistas contribuirá a la mejora de la puntualidad de los trenes. De esa forma, con las actuaciones que están en marcha y con las que están previstas se aseguran unos horarios fiables; podrá aumentar la velocidad, reduciendo el tiempo de viaje; y también la capacidad de la línea, lo que abre la puerta a más servicios. Autopista ferroviaria Por otro lado, Adif lleva años trabajando en la mejora de la línea entre Mérida y Ciudad Real, con la sustitución de la superestructura (carril, traviesas y balasto), la renovación de los aparatos de vía (como los desvíos) y la adecuación de las estaciones. A esto se sumará en el futuro la electrificación del corredor. Esta línea recibirá un impulso añadido con su adecuación como autopista ferroviaria, después de que las empresas de transporte de mercancías hayan mostrado interés en prestar sus servicios en dos itinerarios que utilizarían el tendido de Ciudad Real. Las autopistas ferroviarias consisten en transportar camiones sobre trenes para cubrir grandes distancias. Para ello, la red debe estar adaptada a las dimensiones requeridas por esos vagones por su altura y anchura, lo que se denomina gálibo. Adif ha puesto en marcha la redacción del proyecto para la adecuación del itinerario entre Manzanares y Badajoz, un tramo clave para desplegar los servicios de autopista ferroviaria entre España y Portugal. Tras analizar las condiciones de la infraestructura en este trayecto de 404 kilómetros, se ha detectado la necesidad de corregir las interferencias de gálibos en dos túneles, quince pasos superiores, un puente y dos estaciones. La consultora pública Ineco redactará los proyectos por importe de 1,8 millones de euros y un plazo de 15 meses. Su trabajo permitirá determinar la inversión que será necesaria. Como explica Adif, el itinerario Manzanares-Badajoz se integra en uno más amplio entre el Puerto de Valencia y la terminal ferroviaria de Entroncamento, en Portugal, uno de los corredores que ha recibido propuestas de explotación como autopista ferroviaria. El tendido entre Valencia y Manzanares, dentro de la conexión con Madrid, ya ha sido adaptado a estos servicios. Las actuaciones entre Manzanares y Badajoz servirán igualmente para otra autopista ferroviaria, que discurrirá entre Oporto, Entroncamento, Badajoz y Azuqueca de Henares. También se beneficiará de las mejoras ya ejecutadas entre Valencia y Madrid y las que están planteadas entre Algeciras y Zaragoza. Adif recalca que con la puesta en marcha de las autopistas ferroviarias en los dos itinerarios que pasan por la región se conectarán las fachadas atlántica y mediterránea de la Península Ibérica. «De esta forma, se potencia la intermodalidad, aprovechando las sinergias entre el transporte marítimo y ferroviario, y se ofrece una solución logística colaborativa más competitiva y sostenible», añade. Otra inversión que contribuirá a mejorar las prestaciones de la red extremeña.

