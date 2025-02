Las instalaciones de placas solares en viviendas se cuadriplican en Extremadura

«Si adaptas tu consumo a la producción amortizas la inversión en poco tiempo»

Antonio Luis Nieto. HOY

Antonio Luis Nieto, gerente de la empresa Niberin, admite que lleva un año en el que no le falta trabajo. «El único día que no montamos placas es cuando llueve. El resto, no paramos», expresa gráficamente. Como el resto de instaladores de paneles solares para autoconsumo, recalca que la ciudadanía se han lanzado de lleno al autoconsumo energético. «Ahora mismo si alguien me pide ir a instalar una placa solar a su casa o a su empresa le dijo que hasta febrero no puedo hacerlo, tengo bastante pedidos cerrados ya», expresa Nieto. Incide en que cada vez hay más personas que se apuntan al autoconsumo, «con o sin subvención, da lo mismo, aunque el hecho de que haya ayudas favorece, no hay que negarlo». El contexto es favorable, relata, para esta altísima demanda.

El coste de la electricidad se ha disparado en este año, aunque en los últimos tiempos se ha amortiguado; hay líneas de ayudas por parte de la Administración extremeña; las comercializadoras eléctricas están «sacando productos, como el de baterías virtuales, que te permiten consumir tu electricidad que hayas producido mediante placas en cualquier momento, no solo cuando se genera la energía» y, por último, apunta a que «hay convencimiento de que las placas solares han llegado para quedarse y compensan».

En este sentido, Antonio Luis Nieto concreta que el coste de poner paneles solares en viviendas o en empresas varía en función de la potencia elegida pero una inversión media puede oscilar entre los 4.000 y 6.000 euros en un inmueble residencial. «Esa inversión la amortizas antes si adaptas tu consumo a la producción energética y eso se puede lograr en unos tres años o incluso menos».