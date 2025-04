Inma Chacón: «Estamos desolados, pero el premio va a continuar, con otra institución»

El premio Dulce Chacón de Narrativa Española mantendrá su nombre y sus bases primigenias, pero se desvinculará del Ayuntamiento de Zafra, su promotor desde su ... creación hace veinte años y al que los herederos de la escritora acaban de retirar el permiso para que use su nombre, después de que el Consistorio modificara las bases. Es lo que asegura Inma Chacón, hermana de la novelista, que emplaza al 19 de julio para desvelar el nombre de la institución extremeña que reemplazará al consistorio zafrense. Lo anunciará, avanza, en un acto por la mañana en Mérida y otro por la tarde en la Librería La industrial de Zafra.

«La continuidad del premio con el nombre y las bases con las que nació está garantizada», afirma la hermana de la novelista y poeta que alcanzó fama internacional con 'La voz dormida' y que hasta ahora ha dado nombre a un galardón que lleva tres meses envuelto en una polémica con dos dimensiones: la literaria y la política.

«No haré declaraciones, ni entraré en polémicas. Ya está bien», afirma el alcalde de Zafra

Todo empezó el 11 de abril, cuando se publicaron en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz las bases del galardón, que contenían varias novedades respecto a las anteriores. La principal de ellas, la desaparición del párrafo que establecía que además de la calidad literaria, se valoraría «el contenido humano de las obras, de manera que se encuentren vinculadas a principios tales como la dignidad, la justicia y la solidaridad, tratando con ello de asociar el premio a la trayectoria vital y estética de Dulce Chacón». Ese párrafo quedó reducido a este otro: «El Jurado valorará únicamente la calidad literaria de los textos y de la trama».

Menos presupuesto

Además, se recortó el presupuesto, de modo que el ganador tendrá que costearse los gastos de desplazamiento para recoger el premio. También se nombró un nuevo jurado. Y se decidió eliminar la figura del jurado popular, que no aparecía regulada en las bases pero que funcionaba en la práctica. Lo formaban un grupo de vecinos de Zafra, lectores que ayudaban en el proceso de selección de las obras.

El alcalde de la localidad, el popular Juan Carlos Fernández -sustituyó al PSOE tras las elecciones de mayo del año pasado- argumentó que los cambios se explicaban por la necesidad de «darle un nuevo aire a este premio, más centrado en Extremadura y vinculado al ámbito literario», según explicó el Ayuntamiento en nota de prensa el pasado 15 de mayo. «Se ha hecho un premio neutral, que no se acoge a ningún valor porque todos los valores pueden servir, y ha de primar la calidad literaria», declaró el regidor, que opina que «no se puede condicionar a un jurado a tener en cuenta solo unos pocos valores, pues puede dar a pensar que se está ideologizando un premio».

La Diputación de Badajoz se ratifica en que retirará los 5.000 de ayuda al premio, con el que también colabora la Junta de Extremadura

Desde el primer momento, los herederos de Dulce Chacón (sus dos hijos y su hermana Inma) expresaron públicamente su malestar por el cambio, al igual que hicieron diferentes escritores de dentro y fuera de Extremadura. Y este domingo por la noche, los herederos registraron telemáticamente en el Ayuntamiento de Zafra un escrito en el que le retiran a esta administración el permiso para usar el nombre de la escritora. Ese mismo texto se lo hicieron llegar a la Secretaría General de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura y a la Diputación de Badajoz.

Estas dos instituciones financian el premio, dotado con 9.000 euros, de los que 5.000 los pone la administración provincial que preside Miguel Ángel Gallardo, líder de los socialistas extremeños en sustitución de Guillermo Fernández Vara. El certamen lo han ganado Fernando Aramburu, Javier Marías, Gonzalo Hidalgo Bayal, Belén Gopegui, Rafael Chirbes, Ignacio Martínez de Pisón o Luis Landero, entre otros. Los finalistas de este año son Antonio Muñoz Molina, José Antonio Leal Canales, Pilar Galán, Elisa Victoria y Jesús Sánchez Adalid.

El apoyo de las administraciones

Hace unos días, Gallardo adelantó que si el premio no atendía el requerimiento de la familia de Dulce Chacón de recuperar las bases con las que nació, retiraría los 5.000 euros de subvención. Y a preguntas de este diario, la Diputación se ratifica en que así se hará. La Junta no ha aclarado si mantendrá la colaboración como hasta ahora o la cambiará, si bien la consejera Victoria Bazaga ya manifestó hace unos días que el asunto competía al Ayuntamiento de Zafra. Su alcalde, Juan Carlos Fernández, afirmó este domingo en Facebook que no hará declaraciones ni entrará en polémicas. «Ya está bien», zanjó el regidor.

Para este año, la ayuda de la Diputación está abonada al Consistorio zafrense, aunque Inma Chacón asegura que ya no pueden usar el nombre de su hermana. «Desde el momento en que cambiaron las bases, ya es otro premio -explica-. Un premio nuevo para el que no han pedido usar el nombre de Dulce. Porque nadie puede usar su nombre sin el permiso de sus hijos». «Estamos muy tristes, desolados», admite Inma Chacón, que también es escritora. «Sentimos una tristeza infinita -concluye-, porque es la primera vez que sentimos que el nombre de Dulce Chacón no es tratado con el respeto y la admiración con que siempre la han tratado Zafra y Extremadura».