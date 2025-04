Los herederos de Dulce Chacón retiran al Ayuntamiento de Zafra el permiso para usar su nombre

Los hijos y herederos de Dulce Chacón (Dolores, María y Eduardo) y su hermana, la también escritora Inma Chacón, han retirado el permiso que en ... su día concedieron al Ayuntamiento de Zafra para utilizar el nombre de Dulce Chacón en el Premio de Narrativa Española de la ciudad, a través de una carta al Ayuntamiento de Zafra que registraron anoche de forma telemática.

Han tomado esta decisión porque «las bases actuales del premio no se corresponden con las que se comunicaron a los herederos de la autora para solicitar el permiso para el uso del nombre, y dado que las nuevas bases no responden al espíritu con el que se creó el premio».

La polémica surge por la eliminación de la tercera base, que hacía referencia a la defensa de «los valores de dignidad, justicia y solidaridad» vinculados a la vida y obra de Dulce Chacón. Ahora el jurado solo debe valorar la calidad literaria de las obras seleccionadas, una decisión que consideran que «acaba con el espíritu con el que nació el galardón».

Carta de la familia Texto Lea íntegramente el escrito que los familiares de Dulce Chacón que registraron anoche de forma telemática y en el que comunican al Ayuntamiento de Zafra que retiran el permiso para usar el nombre de la escritora zafrense .

Los herederos se plantearon retirar la autorización de uso del nombre tras la publicación de la modificación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia el 11 de abril. Pero la anunciaron ayer por unas declaraciones del alcalde de Zafra, JuanCarlos Fernández, para justificar el cambio.

Los hijos de la escritora y su hermana Inma han mostrado de forma reiterada su disconformidad por las modificaciones, pero no han logrado revertirlas a pesar de la intermediación de la presidenta de la Asociación de Escritores de Extremadura y el presidente del jurado del premio.

Además de quitar las referencias a los valores de dignidad, justicia y solidaridad, los herederos lamentan la eliminación del jurado de expertos y el jurado popular.

Este último no está recogido en las bases, como ha recordado el alcalde, pero la familia dice que podría haberse incluido su regulación. Aclaran que el hecho de que uno de sus hermanos esté en el jurado «no significa que el espíritu de Dulce Chacón no se haya suprimido en el premio, eso significa que tenemos la suerte de haber crecido en una gran familia, capaz de tener diferentes ideas, de querernos, tolerarnos y discrepar sin crear fricciones, y de conseguir, desde el diálogo, acercar posturas y no enrocarnos en las defensas de nuestros argumentos».

Los firmantes de la carta registraron insisten en que el apoyo de toda la familia al premio ha sido siempre «incondicional», como al de todas las actividades a las que se les ha requerido desde Zafra, al igual que la utilización de su imagen para dar visibilidad a la ciudad, «recibidas todas desde la gratitud y el inmenso cariño que siempre se le ha demostrado a nuestra madre en su pueblo».

También quieren desmentir la afirmación del alcalde de que solo han firmado el manifiesto los hijos y una de las hermanas de Dulce Chacón. «Entre las numerosas firmas de adhesión se encuentran las de otros hermanos, sobrinos y nietos de la escritora», aseguran, y lamentan que el alcalde llame «ridículos» a los ciudadanos de Zafra que promueven iniciativas como 'La Carrera del Euro' para visibilizar que el premiado se pague los gastos de desplazamiento y alojamiento cuando vaya a recoger su galardón, algo que, por otra parte, consideran «un cutrerío» que no ocurre en otros premios que llevan el nombre de la autora, incluso teniendo «muchísima menos dotación económica». Creen que este último cambio es una medida disuasoria «para que determinados autores no acudan al acto y se eviten discursos molestos para oídos sensibles».

Enfoque ideológico

Los firmantes de la carta también responden a la opinión del alcalde, Juan Carlos Fernández, sobre que el premio se haya podido «politizar»: «Ha sido él mismo el que lo ha enfocado desde una postura absolutamente ideológica que no ha tenido nunca el premio».

Así que, a menos que se restauren las bases del premio para las que dieron permiso en su día, los firmantes del escrito, «herederos y propietarios del nombre Dulce Chacón», retiran la autorización para su uso al Ayuntamiento de Zafra.

Los hijos de Dulce Chacón y su hermana Inma enviaron anoche el escrito al Ayuntamiento de Zafra a través del registro de la sede electrónica. También harán llegar el documento al presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; al secretario general de Cultura de la Junta de Extremadura y presidente del jurado del premio, José Luis Gil Soto, y a la presidenta de la Asociación de Escritoras y Escritores de Extremadura, Isabel María Pérez.

«Desde el momento de la recepción de esta carta, queda retirado el permiso para que el Ayuntamiento de Zafra utilice el nombre de Dulce Chacón de Narrativa Española tanto en la convocatoria actual como en ninguna otra», dice literalmente el escrito.