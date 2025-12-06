El Íngreso Mínimo Vital llega a 29.144 hogares extremeños

El Íngreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado a 29.144 hogares en noviembre en Extremadura, que cobran una cuantía media de 408,38 euros.

Cabe destacar que con la suma de estas familias en noviembre, suponen un total 88.670 beneficiarios, que cobran una media de 134,23 euros por beneficiario.

En el conjunto del país, el número de hogares que percibe el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha crecido un 18,1% en el último año hasta alcanzar a 785.722, y 2,4 millones de beneficiarios (+18,7%), según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, en noviembre hubo 120.214 prestaciones activas más que las que había hace un año y se han sumado 378.838 beneficiarios. La cuantía media de la prestación es de 485 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina actual ha ascendido a 406,1 millones de euros.

Perfil femenino

Tanto por las características de los titulares como de los beneficiarios, el IMV tiene un marcado perfil femenino, donde el 67,9% de los titulares (533.681) y el 53,5% de los beneficiarios son mujeres, en concreto, 1.420.373.

Según el Ministerio, el Ingreso Mínimo Vital constituye una «herramienta esencial» en la lucha contra la pobreza, «especialmente la infantil, ya que incrementa la cuantía de la prestación en función del número de menores de la unidad de convivencia». Actualmente, el 40,8% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 980.194 niños y adolescentes protegidos por la medida.

«La pobreza infantil es la expresión más dura de la desigualdad y el IMV es clave para combatirla: cerca del 41% de sus beneficiarios son menores y en la mayoría de los hogares donde se percibe la prestación viven niños o adolescentes», explicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

En noviembre, más de dos tercios de las familias cubiertas por el IMV (538.873 hogares, el 68,6% del total) conviven con menores de edad. De ellas, 133.078 son hogares monoparentales, la mayoría encabezados por mujeres.