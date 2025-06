Los ingenieros técnicos industriales: «Tres grados no permiten ejercer plenamente»

Los estudiantes que acaban de aprobar la PAU, la renovada selectividad, están en pleno proceso de elección de grado y, para evitar sorpresas, el ... Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz (Copitiba) avisa de que «hay titulaciones en la Universidad de Extremadura que no permiten ejercer plenamente la profesión».

En concreto son tres: el grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, el de Tecnologías Industriales y otro, el de Ingeniería de Materiales, que ya no permite más matriculados pues está en fase de extinción y en él ya no se imparten clases. Solo se realizan exámenes para los alumnos que tienen materias pendientes.

Estos estudios a los que alude Copitiba los denomina grados blancos y eso quiere decir que, aunque el estudiante complete los estudios de cuatro años, no podrá ejercer como ingeniero técnico industrial, pues son titulaciones que no otorgan capacidad legal para la firma de proyectos, direcciones técnicas o informes, así como dirigir instalaciones.

Para ello deberían cursar un máster adicional, un hecho que, según apuntan, en algunas ocasiones los alumnos desconocen. Por ello, desde Copitiba recomiendan a los estudiantes «que sean prudentes y se informen no solo de las competencias y conocimientos que proporcionan cada uno de los grados, sino también de sus posibilidades profesionales y académicas y, en su caso, del acceso a las profesiones reguladas que existen hoy por hoy en España».

De lo contrario, añade el Colegio, «los estudiantes podrían ver limitadas sus aspiraciones profesionales y reducidas sus expectativas laborales», advierte la decana de Copitiba, Vicenta Gómez.

Con su aviso no indican que en estas tres carreras no se adquieran conocimientos y competencias, pero sí dejan claro que no permiten ejercer plenamente la profesión. Y eso es algo de lo que la Universidad de Extremadura también avisa en su web oficial.

Se observa, por ejemplo, en la información que alude al grado en Tecnologías Industriales, que se oferta en Badajoz. La UEx dice literalmente que «aunque no se trata de una profesión regulada, sí que es muy demandada por las empresas por su versatilidad, en un mundo en el que cada vez se miden más las competencias adquiridas que las atribuciones profesionales de los títulos». En ningún momento detalla que la titulación en la que el año pasado se matricularon 28 estudiantes de nuevo ingreso otorgue capacidad legal para la firma de proyectos.

«Los alumnos de todos los grados de la Escuela de Ingenierías tienen empleo antes de terminar», argumenta su director

«Es cierto que son grados que no dan acceso a ser ingeniero técnico industrial, pero es que tampoco es su intención. Sin embargo, sí pueden cursar al máster en Ingenierías Industriales y lograrlo», afirma el director de la Escuela de Ingenierías Industriales de Badajoz, José Sánchez González. «Eso no significa que antes del máster no puedan trabajar, pues el número de quienes necesitan firmar proyectos es limitado. De hecho, los alumnos de todos los grados de la Escuela tienen empleo antes de terminar», incide.

En el caso del grado de Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos, la UEx indica que sus egresados se encuentran trabajando principalmente en empresas de sectores como automoción, equipamiento industrial, consultoría, industria del calzado, artes gráficas o electrodomésticos, entre otros. Además, añade que «muchos se han animado y creado su propia empresa» tras cursar estos estudios en los que se matricularon 34 personas el año pasado.

«En ese caso, para acceder a la profesión regulada de ingeniero técnico industrial deberían hacer algunas asignaturas extras y luego entrar en el correspondiente máster», explica Sánchez.

Respecto al grado de Ingeniería en Materiales, la UEx indica que esta titulación «tiene perfil idóneo para las industrias que precisan profesionales con conocimientos avanzados para la selección, procesado, diseño y tratamiento de materiales». En ningún momento alude a que dé acceso a la profesión regulada y en su presentación en la página web de la UEx detallan que está en proceso de extinción. El curso 2017-2018 fue el último en el que admitieron nuevos alumnos (se matricularon tres).

Por otro lado, en la UEx hay otros grados de la rama industrial que sí dan acceso a la profesión regulada. Estos son las titulaciones en Ingeniería Mecánica, Eléctrica, Electrónica y Automática y Química Industrial.

En cualquier caso, el colegio alerta de que lo que sucede en la UEx también pasa en casi dos centenares de titulaciones que no habilitan para ejercer la profesión en otras universidades.

«Vemos lógico que los colegios velen por sus intereses. Tenemos una muy buena relación con ellos porque son la continuación de lo que hacemos en la Escuela, aunque entendemos que pocos estudiantes entren en estos grados sin saber el camino y se hayan equivocado», concluye José Sánchez González.