Una ingeniera de Badajoz para las cerezas del Jerte

La Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) Cerezas del Jerte, una de las marcas más internacionales del sector agroalimentario extremeño, incorporó el pasado enero ... a su equipo a Fátima López-Santamaría Nogales en el puesto de directora técnica. Un cargo que supone un paso más en la carrera profesional de esta pacense que estudió Ingeniería en Industrias Agrarias y Alimentarias en la Universidad de Extremadura, donde se graduó en el año 2016.

«Elegí estos estudios –explica la joven– no porque en mi familia hubiera antecedentes, ya que mi padre es ingeniero pero industrial, sino porque quería estudiar una carrera técnica, a ser posible una ingeniería, y que tuviera que ver con lo que a mí me gusta, que es el campo, las fincas, los cultivos... Me pareció que lo que mejor se amoldaba a esto era la Ingeniería en Industrias Agrarias y Alimentarias, y estoy muy contenta de haber elegido esta opción, hasta el punto de que si tuviera que volver a escoger, repetiría elección».

Antes de entrar en la universidad, López-Santamaría estudió en el colegio Sagrada Familia (Las Josefinas), en Badajoz, su localidad natal. Sus prácticas para obtener el grado, las hizo en Teyda, una fábrica de piensos ubicada en Gévora. En ella ejerció como técnico de producción, proporcionando asesoramiento técnico a clientes y también realizando formulaciones de productos.

De ahí pasó a 'El encinar de Humienta', un matadero y sala de despiece en la localidad cacereña de Almaraz. «Estuve como responsable de calidad y seguridad alimentaria más de cinco años, entre 2016 y 2021», recuerda la ingeniera extremeña, que tras esa experiencia, pasó a integrarse en la plantilla de Marcos Sotoserrano, un secadero y fábrica de embutidos en Sotoserrano (Salamanca), donde la contrataron también como responsable de calidad.

En esta empresa permaneció hasta el pasado enero, cuando regresó a Extremadura para hacerse cargo de la dirección técnica de la Denominación de Origen Protegida Cerezas del Jerte, que tiene sus oficinas en Navaconcejo. «Integrarme en la Denominación supone una gran oportunidad, porque como ingeniera y extremeña que soy, siempre he querido trabajar de cerca con algún producto de nuestra región, y las cerezas son sin duda uno de los más apreciados que tenemos». «Como directora técnica –apunta–, mis dos pilares fundamentales en el trabajo son por un lado, la certificación de producto, para garantizar la calidad tanto de las cerezas como de las picotas, y por otro, la promoción de los productos que ampara la denominación de origen protegida».

Junto a ella trabajan otras dos mujeres, Asunción y Minerva, en los puestos de responsable de administración y técnica de calidad, respectivamente. Y en época de campaña, el equipo se refuerza con una persona más. Habitualmente, la campaña de la cereza comienza entre marzo y abril y concluye unos meses después. En las variedades más tempranas, hacia finales de abril o principios de mayo, y en julio, aproximadamente, en el caso de las picotas. Las fechas varían cada año en función de distintos factores, entre ellos la temperatura o las precipitaciones registradas.

«Trabajamos bajo la norma lSO 17065, certificamos y promocionamos los productos siempre vigilantes de que cumplan los parámetros de calidad que nos exigimos», desgrana la joven extremeña, que una vez obtenido su título universitario, no se quedó ahí y siguió formándose.

«Reforzar la formación»

Primero completó el Máster en calidad, higiene y seguridad alimentario impartido por la Universidad Camilo José Cela. Y en la actualidad está terminando el doble máster en Gestión y desarrollo de energías renovables y organización industrial, por la Universidad Católica de Avila. Se trata «de reforzar la formación», explica Fátima López-Santamaría, que entre sus primeros cometidos al llegar a la Denominación de Origen Protegida Cerezas del Jerte tuvo el de ayudar a organizar las jornadas técnicas celebradas el pasado día 1.

«Tuvieron muy buena acogida, se trataron temas muy interesantes», apunta la ingeniera, que en las próximas semanas trabajará, entre otros aspectos, en preparar las campañas de promoción de los productos de este sello de calidad que lleva el nombre de Extremadura por todo el país y también en el extranjero (Reino Unido es donde más exporta, aunque también lo hace a otros países).

Si echa la vista atrás y hace balance de su vida formativa y profesional, la ingeniera se declara satisfecha. «Estoy contenta, tanto por la formación recibida como por las experiencias profesionales vividas, y ahora ilusionada por estar en la denominación, por conocer mejor el cultivo y esta zona de nuestra región». En cuanto al posible hándicap que pudiera haber supuesto para su desarrollo y desempeño profesional el hecho de ser mujer, Fátima López-Santamaría no duda. «Nunca me he sentido -afirma– ni discriminada ni que se me tratara de forma diferente por el hecho de ser mujer».