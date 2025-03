El Infoex propone crear nuevos retenes en Cáceres, Plasencia, Don Benito, Zafra, Coria y Trujillo

El Plan extremeño de lucha contra los incendios forestales plantea crecer con seis nuevos retenes, tres de ellos ubicados en localidades donde ahora no hay ... y los otros tres en municipios que a día de hoy tienen uno y que por tanto, pasarán a disponer de dos. En concreto, duplicarían equipos Cáceres, Plasencia y Don Benito, y los estrenarían Coria, Trujillo y Zafra. Es una de las medidas que recoge el Plan de Recursos Humanos del plan Infoex, que está aún negociándose y que contempla también que los bomberos forestales cobren el complemento de disponibilidad, una de sus varias reivindicaciones históricas aún por cumplir.

Las claves de ese nuevo Plan las adelantó este viernes el director general de Prevención y Extinción de Incendios de la Junta de Extremadura, durante su comparecencia en la comisión de Gestión Forestal y Mundo Rural en la Asamblea. El jefe del dispositivo autonómico contra el fuego en el monte contestó a una pregunta formulada por Irene de Miguel, diputada y líder de Unidas por Extremadura, que le planteó cuándo va a cumplir el PP su promesa electoral de mejorar las condiciones laborales de los bomberos forestales.

El Plan aún por aprobar prevé también que la plantilla de bomberos forestales que trabajan todo el año aumente un 10%

En su respuesta, José Antonio Bayón explicó que el Plan de Recursos Humanos del Infoex, que se acordó elaborar en el año 2018 pero no se redactó hasta el pasado noviembre y está aún en fase de negociación, contempla varias medidas «que mejorarán bastante la capacidad del operativo y pondrán las bases de las normas de organización y funcionamiento». Una de esas novedades son los seis nuevos retenes, y otra es «un aumento del 10% en la plantilla de bomberos que trabajan todo el año«, avanzó el director general, que también anunció »la creación del complemento que cobrarán los jefes de retén y el complemento de disponibilidad«.

1.360 euros netos al mes

Esto último es una reivindicación antigua del colectivo, que está obligado a estar disponible durante la campaña de riesgo alto (habitualmente del 1 de mayo al 15 de octubre) pero no cobra nadie a cambio. De hecho, de Miguel insistió este viernes en que es «crucial» no solo retribuir la disponibilidad sino también cambiar el modo de organizarla, que «es el mismo que hace treinta años». «No puede ser los bomberos forestales cobren 1.360 euros netos al mes y haya 118 turnos de 24 horas más jornadas en horario de 8 a 3«, criticó de Miguel, que también propuso »replantearse por qué en la última convocatoria se presentaron 583 candidatos en vez de los dos mil que se presentaban antes, y aprobaron 582«. »Yo quitaría el examen, porque a día de hoy, todo el que quiera ser bombero forestal, lo es«, planteó la diputada de Unidas por Extremadura.

«En lo que va de legislatura hemos implantado mejoras importantes, como el servicio de apoyo y logística» José Antonio Bayón Director general de Prevención y Extinción de Incendios

Establecer un plus de disponibilidad «ayudará a que no nos cueste tanto como nos cuesta ahora cubrir las plazas que convocamos de bomberos forestales para la época de riesgo algo, porque nadie quiere ser bombero forestal en esos meses», admitió José Antonio Bayón, que definió el nuevo Plan como «histórico». En él se prevén también «las plazas de segunda actividad para quienes ya no pueden ser bomberos», y también «que los directores de extinción, que son agentes de la autoridad, pasen a ser funcionarios en vez de laborales«.

«Los centros de trabajo del plan Infoex tienen unas condiciones lamentable, deplorables e ilegales» Irene de Miguel Diputada autonómica y líder de Unidas por Extremadura

Durante la comisión, Irene de Miguel también reprochó a Bayón el estado «lamentable, deplorable e ilegal» de los centros de trabajo del plan Infoex. A este mismo asunto se refirió hace un mes el sindicato CSIF, que exigió a la Junta «que mejore las condiciones de las instalaciones». En la región hay 58 bases, detalló CSIF, y en cada una de ellas trabajan «entre 12 y 20 bomberos, e incluso en algunas épocas del año». «En la mayoría de ellas -añade- no hay dependencias a fines como el de comedor, zona de descanso, de actividades deportivas y en algunos casos, ni siquiera baños independientes para hombre y mujeres».

«Déficit presupuestario»

«Tenemos un déficit presupuestario que se refleja en el estado de algunos de los 100 centros de trabajo y 250 vehículos que tenemos«, respondió Bayón este viernes en la Asamblea, donde explicó también que «el año pasado, nuestro presupuesto creció un 11%, pasando de 55 a 61 millones, y el anteproyecto de presupuestos para este año contemplaba otro incremento, esta vez del 18%, alcanzado los 73 millones, pero ustedes (por Unidas por Extremadura) votaron en contra».

El director general pasó revista a las novedades implantadas en el plan Infoex en esta legislatura, y citó «la creación de una dirección general, del servicio de apoyo y logística, de la sección de logística, del grupo de logística, de dos direcciones del COR (Centro Operativo Regional, ubicado en el polígono cacereño de Aldea Moret), de dos plazas de técnico coordinador de zona, y todo ello incrementando solo en una el número de plazas de libre designación, que eran siete y ahora son ocho«. »Hemos gastado -detalló José Antonio Bayón- el 90% de nuestro presupuesto, gracias a esta programación de mejoras ya implantadas«.