HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Un incendio en una casa de Villasbuenas de Gata causa importantes daños materiales

Redacción

CÁCERES.

Martes, 11 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Un incendio en una casa situada en el número 2 de la calle de la Iglesia de Villasbuenas de Gata (Cáceres) ha causado importantes daños materiales en el inmueble pero, afortunadamente, no hay que lamentar daños personales. El fuego se produjo sobre las 20.30 horas del pasado domingo y fue necesaria la intervención de varias unidades de bomberos del Sepei del parque de Coria y de Plasencia para sofocar el fuego.

Según han informado a Europa Press fuentes del Sepei, «no hubo daños personales pero sí daños materiales importantes y la intervención fue laboriosa porque hubo que despejar el tejado y quitar tejas para apagar y cortar la propagación del incendio».

De hecho, los bomberos que acudieron estuvieron trabajando hasta las cuatro de la madrugada y hasta el lugar se desplazaron cuatro dotaciones del parque de bomberos de Coria (2 autobombas, 1 nodriza y 1 auto-escala) y un vehículo nodriza desde el parque de Plasencia.

También se trasladaron hasta el lugar de los hechos, efectivos de la Guardia Civil y servicios sanitarios. La casa afectada, situada en el centro de la localidad al lado de la iglesia, ha quedado bastante afectada en el mobiliario y el tejado pero la estructura no ha resultado dañada y no hay riesgo de derrumbe.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una ciudad extremeña, la más rentable para comprar una casa en España
  2. 2 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  3. 3 Black Friday 2025: cuándo empiezan las ofertas en Zara, El Corte Inglés, Mango y otras tiendas
  4. 4 El nuevo turrón de Mercadona del que todo el mundo habla y solo cuesta dos euros
  5. 5

    Transportes desvía el tráfico de la carretera de Sevilla por obras hasta mediados de 2026
  6. 6 Whanau: así nace una comparsa del Carnaval de Badajoz 2026
  7. 7 Estos son los puntos de vacunación de la gripe y la covid en Extremadura sin cita
  8. 8 El Gobierno vende un castillo en Toledo a un grupo empresarial que lo convertirá en un complejo de turismo rural
  9. 9

    Florencio Monje, único candidato a presidir la Económica
  10. 10 Un tramo de la A-5 a la altura de Villamesías estará cortado toda la mañana para retirar un vehículo siniestrado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un incendio en una casa de Villasbuenas de Gata causa importantes daños materiales