Placentina de 33 años, creadora de contenidos en el sector de la publicidad, Ana González alimenta cada días sus redes, especialmente Instagram, donde cuenta con ... 151.000 seguidores. Cursó los grados medios de Sistemas Microinformáticos y Redes y Laboratorio de Imagen. Conocimientos que ha unido a su pasión por la bicicleta y que ha logrado convertir en un medio de vida. «Mi perfil es mi diario, cada día subo qué hago, promociono productos, promuevo eventos...», relata. Y monta en bici. «Entre 20 y 60 kilómetros de lunes a viernes; entre 80 y 200 los fines de semana».

–¿Le gusta el verano, prefiere otro momento del año o es su favorito?

–Sí, me encanta el verano. Soy friolera y en verano me siento más libre, los días son largos y puedo pedalear más horas en el día.

–¿A qué hora arranca el día en verano? ¿Cambia su horario de levantarse en verano o solo durante las vacaciones; duerme más?

–Me suelo levantar un poquito más temprano que en invierno. Aprovecho a veces el fresquito de la mañana para salir a rodar o correr.

–¿Suele hacer más deporte, menos o igual que el resto del año?

–Suelo hacer más deporte, fundamental mi preferido, que es la bicicleta porque los días son más largos.

–¿Aumenta sus lecturas?

–No, diría que dedico el mismo tiempo a la lectura en verano que durante el resto del año.

–¿Diría que su participación en actividades culturales aumenta o disminuye en verano?

–Lo mismo que con la lectura, son hábitos y actividades que no cambian en función de la época del año.

–¿Es de las personas que va apuntando cosas para hacerlas en verano o durante las vacaciones?

–¡Sí! Tengo mil ideas siempre: nuevas rutas, sitios que quiero conocer, experiencias diferentes… así que las voy apuntando para poder disfrutarlas durante las vacaciones.

–¿Cuál es su plato favorito durante el verano?

–Sandía bien fría y cerezas y ensalada de rúcula, burrata, aguacate, uvas pasas y pistachos, con aceite de oliva y sal en escamas….

–¿Cambia su estilo de alimentación? ¿Es de las que se abandona más o, al revés, se cuida más?

–Como más fresco, más ligero. Me cuido todo el año.

–¿Echa la siesta?

–Sí, no mucho tiempo, pero un ratito cada día.

–¿Aguanta bien el calor?

–Muy bien, siempre lo prefiero antes que el frío.

–¿Aprovecha para dedicar más tiempo a los amigos, a su familia o es de las que 'desaparece' en verano por viajar o por vivir en segunda residencia?

–Sí, el verano es una época para compartir. A mí me encanta pasar más tiempo con los míos en este tiempo, soy una persona muy familiar, aunque tengo que reconocer que a veces también necesito desaparecer un poco y perderme sola.

–¿Diría entonces que socializa más en verano o igual que el resto del año?

–Diría que socializo igual.

–¿Suele viajar en verano o también el resto del año?

–Viajo durante todo el año, pero en verano los viajes tienen otro color, más aventura, más libertad...

–¿Cuál es su sitio favorito o al que más acude en verano: una playa, una terraza en la ciudad, una casa de campo, el pueblo...?

–No podría decir, la verdad que playa, ciudad, campo... Todos, cada lugar tiene algo especial.

–¿Suele ver los programas de televisión veraniegos o prefiere el cine?

–No veo casi televisión. Me gusta estar al aire libre, disfrutar de actividades al aire libre y el verano es una época estupenda para ello.

–En los días de verano previos a las vacaciones, ¿trabaja menos o más por su profesión?

–Trabajo más en verano porque es súper activo para mí: eventos, colaboraciones, viajes…

–¿Durante las vacaciones desconecta del todo?

–No tengo vacaciones. Hay personas que esperan mi contenido diario, así que no descanso, porque cada día subo algo a mis redes, esté de viaje, montando en bici, descansando, en un evento...

–¿Suele planificar el verano o es más de las que deja que se lo planifique la familia y los amigos?

–Lo planifico yo… aunque tengo que decir que siempre dejo hueco a la improvisación, que es lo que hace especial un verano.

–¿Le cuesta volver al ritmo del trabajo?

–No me cuesta porque mi trabajo es diario. Hay quien podría pensar que es agotador, pero si es lo que te gusta, en mi caso combinar la bici con la fotografía y crear contenidos en el mundo de la publicidad, me parece un privilegio. Así que no me cuesta trabajar porque me encanta lo que hago y disfruto mucho de ello. Lo que más, promocionar el cicloturismo.

–¿Cambia su hora de acostarse en verano?

–Sí, me acuesto más tarde, las noches invitan a alargar los días.

–Díganos un día de verano especial que recuerde.

–Todos los días en que viví alguna experiencia o viajé junto a algún familiar o amigo. Lo cierto es que una simple cena con un brindis o una salida en bici nocturna. Todo para mí es especial, es vivir.