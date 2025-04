Menús veganos y citas en horario más tarde, propuestas de los pacientes del SES

Además de 4.350 reclamaciones y 2.372 solicitudes de aplicación de la Ley de Tiempos de Respuesta, la Defensora de los Usuarios del Sistema Público Sanitario ... de Extremadura recibió el año pasado 25 sugerencias. Esto es, 25 ciudadanos de la comunidad autónoma se tomaron la molestia de dirigirse a la oficina que dirige Eva Molinero en Mérida no para quejarse de algo o denunciar un problema sino para proponer una mejora que beneficiaría al conjunto de los pacientes. La lista es de lo más variado.

La primera sugerencia que recibió esta instancia el año pasado fue la de un vecino de Coria agradecido por «la profesionalidad y el buen trato de todo el personal sanitario» que le atendió durante su estancia en la planta de Hematología del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres, pero se intuye que no del todo satisfecho con la calidad de lo que tuvo que comer esos días. Tanto es así que escribió a la Defensora pidiéndole «que se revise la comida que se proporciona a los pacientes, con objeto de mejorar la misma y hacer más llevadera la estancia durante los ingresos hospitalarios».

Varias sugerencias piden soluciones que permitan modificar citas por una vía distinta a la telefónica, visto que algunos centros no cogen las llamadas

Unos meses después, una mujer de Badajoz que entró por primera vez en un quirófano para ser sometida a una cesárea por el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital Materno Infantil, presentó una sugerencia «sobre la atención recibida en relación al acompañamiento y la técnica piel con piel (colocar al recién nacido en contacto con la piel de su madre inmediatamente después de nacer), con el objetivo de que esta sea una experiencia más humana».

Una paciente de esta misma especialidad pero del hospital de Mérida, dio el paso de escribir a la Defensora para pedirle que «se estudie la posibilidad de que las mujeres embarazadas que tienen que someterse a una interrupción voluntaria del embarazo por motivos médicos no tengan que ir a dar sus datos personales al personal administrativo que está en la planta de recién nacidos».

Ampliar Eva Molinero, Defensora del paciente del SES, en la oficina de este recurso, que está en Mérida. Hoy

A veces, las sugerencias tienen que ver con aspectos que pasan desapercibidos para quienes tienen un hospital cerca pero no entre quienes lo tienen lejos. Es el caso de la usuaria del área de salud de Cáceres que sugirió a la Defensora del paciente del SES que «se estudie la posibilidad de que el Hospital Universitario de Cáceres y otros centros sanitarios citen a los pacientes del entorno rural más alejado a horas menos intempestivas y no tan madrugadoras, con el fin de facilitar la vida a muchos extremeños que viven en municipios alejados de los centros hospitalarios, como Valencia de Alcántara, Alía, Guadalupe y Cañamero, y tienen que desplazarse en transporte público o coche«.

Otra recomendación similar plantea «mejorar la atención a pacientes oncológicos, principalmente los que viven en zonas rurales y reciben tratamiento de quimioterapia, para que se reduzcan los tiempos de espera para entrar en la consulta de Oncología y en la remisión desde farmacia hospitalaria del tratamiento que se les va a administrar«.

Hay también más de una idea para mejorar la experiencia sanitaria de quienes viven en el ámbito rural, lejos de sus hospitales de referencia

Entre las 25 sugerencias que llegaron el año pasado a la oficina con sede en la capital autonómica figuran varias relacionadas con las citas médicas. Una cacereña plantea que visto que en algunos servicios y centros tardan en coger el teléfono o no lo hacen, «se valore la posibilidad» de habilitar un correo electrónico a través del cual cancelar o modificar por motivos justificados las citas programadas. Algo similar plantea una placentina que por más que lo intentó, no fue capaz de que le cogieran el teléfono en el servicio de Cirugía Maxilofacial de Badajoz. Hizo «reiterados intentos durante varios días», pero no logró que nadie descolgara. Y una más sobre citas: una emeritense pide «que se mejore la coordinación entre el Servicio Extremeño de Salud y las clínicas concertadas, para el caso de reprogramaciones de citas«, dado que según su experiencia, falta comunicación entre las partes.

En este sentido, hay que recordar que el SES puso en marcha el pasado febrero un proyecto que permite gestionar las citas a través de WhatsApp.

Mejoras para la app CSOnline

También hay más de una propuesta sobre utilidades de la app del centro de salud online (CSOnline). Una usuaria de Navalmoral de la Mata propone que se permita a los padres de niños hasta cinco años (no tienen dni que les permita disponer de certificado electrónico) acceder a los datos clínicos de sus hijos a través de esa app. Y desde la misma área de salud, una mujer de 40 años con una cardiopatía congénita que le obliga a tomar a diario por vía oral el conocido anticoagulante Sintrom, solicita que se autorizara a quienes están en su misma situación a realizar la monitorización de sus datos en casa y remitirlos a CSOnline, para así evitar tener que ir a diario al centro de salud. Otros piden soluciones más tradicionales: que pongan en los centros sanitarios carteles informando sobre cómo cancelar las citas, y a otro usuario le gustaría «que se pudiera llamar la atención de lo incívico de su conducta a quienes tienen una cita programada y no acuden ».

Otras sugerencias abordan aspecto muy concretos. Una paciente pide al SES que haga el esfuerzo de «ampliar más tiempo la financiación» para el Eptinezumab, un fármaco indicado para la migraña que según su experiencia, reduce significativamente el número de días con episodios de esta patología invalidante, lo que redunda en una mejora de la calidad de vida. Otra usuaria pide «más Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería en la planta de Medicina Interna del Hospital Perpetuo Socorro de Badajoz durante los fines de semana». Un paciente de Plasencia solicita que en el hospital de la ciudad, el Virgen del Puerto, «se habilite un espacio aconfesional, donde personas de diferentes religiones y creencias espirituales puedan realizar sus ritos y ceremonias en un entorno seguro y respetuoso». Una pacense solicita «mejorar la decoración de la sala de espera del CICAB (Centro de Investigación Clínica del área de salud de Badajoz) en el Hospital Universitario de Badajoz, con objetos y colores más alegres«.

Y por último, «una usuario y profesional del SES presenta sugerencia dirigida al Hospital Materno Infantil de Badajoz, para que se valore la posibilidad de incluir en el programa para Cocina-Dietista una nueva opción, la de dieta vegetariana, con objeto de poder proporcionar a las mujeres sanas ingresadas para dar a luz dicha dieta cuando la solicitan, como sí se contempla por ejemplo la dieta musulmana».