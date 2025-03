Salas de quimio con wifi y que el 'Sintrom' pueda hacerse en casa

No solo de quejas vive la Defensora de los usuarios del sistema sanitario público de Extremadura. La oficina que dirige Eva Molinero recibe también ... sugerencias. Doce le llegaron el año pasado, una nimiedad frente a las 3.292 reclamaciones, disparadas por la postpandemia de covid. Pero la mayoría entre esa docena proponen cambios en la atención a los enfermos que mejorarían su día a día, y que seguramente aplaudirán miles de pacientes que conocen de primera mano las situaciones que describen algunos de esos ciudadanos que han dado el paso de dirigirse a la Defensora del paciente, el nombre coloquial con el que es conocido mayoritariamente este servicio.

Esa docena de ideas que los enfermos o sus allegados ponen sobre la mesa están detalladas en la última memoria anual de la institución, que se refiere al año pasado. En una de esas sugerencias, una usuaria del área de salud de Mérida solicita «tener acceso a red wifi en la sala donde se administra el tratamiento de quimioterapia a los pacientes oncológicos, para que ese tiempo se haga más ameno con cualquier entretenimiento electrónico». Y no es la única que lo pide. «Un usuario del área de salud de Cáceres –recoge la Memoria 2022– presenta sugerencia como paciente de cáncer para los enfermos que reciben tratamiento oncológico con radioterapia, para poder disponer de red wifi en la sala de espera donde reciben el tratamiento, para que resulte más ameno su tiempo de espera».

Hay propuestas para hacer menos incómodo el test de glucosa a embarazadas y para mejorar la app saludextremadura

Es decir, dos enfermos de cáncer se toman la molestia de pedir por escrito –lo que en sí mismo ya da la pista de que otros muchos lo han pensado– algo tan común a estas alturas como una red inalámbrica de conexión a Internet en un espacio público. Las hay en muchas bibliotecas municipales y abundan también en los bares y centros comerciales, pero carecen de ellas en salas donde personas enfermas pasan horas, a veces mañanas enteras, enchufados a una máquina.

En estos espacios suele haber revistas, habitualmente números atrasados conseguidos por asociaciones de ayuda a enfermos de cáncer, o los propios pacientes o sus acompañantes, o incluso sanitarios que a título particular obtienen esas publicaciones de sus casas o a través de conocidos. Pero no hay una wifi que permita por ejemplo «usar cualquier entretenimiento electrónico», como plantea la usuaria emeritense.

Los anticoagulantes

También tienen su vida condicionada quienes siguen tratamientos orales con anticoagulantes. Muchos de ellos han de hacerse la denominada popularmente 'prueba del Sintrom', que mide el tiempo que tarda la sangre en formar coágulo. La técnica es sencilla, basta con una punción en un dedo para obtener una gota de sangre que se deposita sobre una tira reactiva. El Sintrom es un medicamento cuyo principio activo es el acenocumarol, que ayuda a prevenir la aparición de coágulos en los vasos sanguíneos.

A día de hoy, esta prueba se hace en los centros de salud. Y lo que propone un usuario del área de salud de Navalmoral de la Mata es «que se valore la posibilidad de habilitar en la app (aplicación para teléfonos móviles, tabletas y ordenadores) del centro de salud online (saludextremadura) el proceso de monitorización que permita realizarla en el domicilio y que el usuario remita los datos al centro sanitario, trasladándosele al paciente por esta misma vía la pauta de medicación a seguir». El objetivo es «reducir las molestias que conlleva la realización de esta prueba en el centro de salud».

Cita con Enfermería por el móvil

En esta línea de intentar sacarle más partido a esa aplicación, un paciente de Badajoz propone «implantar el sistema informático disponible en el servicio sanitario público catalán, que permite comunicaciones vía WhatsApp entre el paciente y el servicio de Enfermería del centro de salud para comunicar casos confirmados de coronavirus». Lo que llevó al ciudadano a dirigirse a la Defensora fue «su disconformidad con la organización de su centro de salud, dada la imposibilidad de contactar telefónicamente con él».

Ampliar Letrero del centro de salud de Valdepasillas, con una apariencia distinta a la que marcan los estatutos del SES. C.Moreno

Algo similar piden desde el área de Don Benito-Villanueva de la Serena, donde un usuario «presenta sugerencia que considera facilitaría las gestiones, que sería habilitar en la app saludextremadura la petición de cita con Enfermería».

Desde Badajoz, una ciudadana solicita «reducir las molestias que conlleva la realización de la prueba de glucosa que tienen que realizarse las embarazadas (el test de O'Sullivan)». La mujer pide «que se valore la posibilidad de colocar una vía para evitar los varios pinchazos». Y también pide «sustituir las sillas de plástico por butacas reclinables, que al ser más cómodas ayudarían a intentar evitar los vómitos».

Imprevistos en los quirófanos

Un ciudadano del área de salud de Mérida relata lo que le sucedió y pide que hagan algo para que nadie tenga que pasar por algo similar. Enfermo con problemas de coagulación de la sangre, fue citado por el servicio de Urología para una operación. Llegado el día, ingresó en el hospital, pero la intervención que había agendada antes de la suya se alargó más de lo previsto, hasta el punto de que él no pudo entrar en el quirófano. Le mandaron a casa sin fecha de nuevo ingreso. La situación le generó gastos y tuvo en él un impacto psicológico, que entiende podrían evitarse si se modificara el protocolo actual que marca cómo actuar imprevistos de este tipo.

En todos los casos relatados, se trata de sugerencias sobre asuntos de interés colectivo, aunque hay también algunas de carácter particular, sobre casos concretos, que en esta información se omiten precisamente por ceñirse al ámbito personal. No es el caso de otra más anecdótica, denunciada por un paciente de Badajoz. «Presenta sugerencia –recoge la Defensora en su última memoria– en relación con el logotipo del SES colocado en la fachada del centro de salud de Valdepasillas, al no ajustarse el color a lo marcado en los estatutos de este Servicio».