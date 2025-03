Las Hurdes siguen siendo verdes y dulces

Hace justamente una semana, viajé a Las Hurdes. Esperaba un panorama desolador, pero no, nada de eso. Los ríos discurrían mansos y cristalinos, crucé rincones ... con sombra, con agua, con frescor y disfruté de los paisajes de siempre. ¿Dónde estaban los restos humeantes del incendio, los muñones negros de los pinos, el monte ceniciento? No se veían por ningún lado. Al contrario, todo era verdor, trinos de pájaros, rumor de agua y niños y abuelos sentados en los poyos de las casas, charlando, enredando con el móvil o circulando en patinete.

Pero tampoco se veían turistas y por la carretera solo circulaban furgonetas de reparto. ¿Qué pasaba, por qué siendo temporada alta no había viajeros recorriendo Las Hurdes? A la hora de comer, me sacaron de dudas: «A raíz del incendio, han anulado todas las reservas», me dijo el chef del restaurante. Y así era, hasta el punto de que comí solo, sin nadie alrededor.

«En los hoteles y casas rurales está sucediendo lo mismo: anulaciones masivas de las reservas», me confesaba el hostelero, que culpaba en parte a los políticos por echarse los trastos unos a otros y exagerar las culpas y las consecuencias del incendio. Y tenía razón: el incendio de Las Hurdes ha estado muy localizado en el entorno de Las Mestas, Cabezo, Riomalo de Arriba, etcétera. Pero el resto de la comarca está tan bonita y tan verde como siempre. Se han quemado 3.000 hectáreas de las 50.000 de monte hurdano, pero parece que han ardido Las Hurdes enteras. En el Valle del Jerte, lo han sabido hacer mejor: nula polémica, cero catastrofismo, alabanzas a la acción rápida y efectiva de los equipos de extinción y las reservas han vuelto a funcionar.

Apagado el incendio hurdano y a la espera del siguiente fuego devastador, llega el momento de reflexionar sobre la situación forestal. Y lo de esperar el siguiente incendio no es humor negro, sino puro empirismo: en 2009 se quemaron 3.000 hectáreas y en 2022, otras 3.000. Y así, de 3.000 en 3.000 hasta el desierto final.

David Matías, en su libro 'La leyenda de Las Hurdes', una obra imprescindible para entender la comarca, recoge detalladamente cómo, a partir de 1941, se reforestaron 7.500 hectáreas de Pinofranqueado, 6.500 de Caminomorisco, 5.000 de Nuñomoral, etcétera. Se utilizó la producción de un vivero situado en Caminomorico, junto al Alagón, donde había 133.000 plantitas de pino, 18.000 de alcornoque, 6.000 de castaño, 16.000 de chopo y 15.000 de eucalipto.

«Las zonas donde existía vegetación propia del bosque autóctono, se han librado de las llamas. Pero los pinares, plantados en los primeros años de la dictadura franquista, que son auténticas teas, han propagado las llamas, causando terribles destrozos medioambientales. Las piñas, convertidas en bombas de mano, han saltado ríos, pistas forestales y cortafuegos», explica el hurdanófilo Félix Barroso, que, en 2009, recoge David Matías en su libro, informaba en HOY de repoblaciones autóctonas autogestionadas por los vecinos en zonas afectadas por el incendio de ese verano.

Pero más allá de la infausta herencia forestal y de la zona quemada, Las Hurdes resplandece y sigue siendo la tercera comarca española productora de miel ( 300.000 colmenas y 10 millones de kilos al año) y la primera de polen (4 millones). Anastasio Marcos, gerente en Las Mestas de Casa de la Miel El Tío Picho, nos tranquiliza y nos informa de que tiene sus colmenas repartidas por Extremadura y Castilla y León y solo han sido afectadas las del asentaminto del monasterio de Las Batuecas, aunque ya había extraído de ellas las mieles de brezo, tomillo, flores y eucalipto. Las Hurdes, en fin, siguen siendo verdes y dulces.