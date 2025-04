Los hosteleros tachan de «golpe muy duro» la propuesta de prohibir fumar en las terrazas

El Ministerio de Sanidad quiere dar un empujón a la lucha contra el tabaquismo, a un plan que se ha quedado en punto muerto desde ... hace años, según señala. Entre sus propuestas, la de extender la prohibición de fumar a espacios comunitarios abiertos como las terrazas de bares y restaurantes. Una medida que el Gobierno espera consensuar con las comunidades autónomas, y por ese motivo Sanidad ha retrasado la aprobación de la estrategia para combatir el tabaquismo.

En Extremadura, la posible extensión de los espacios libres de humos ha empezado a generar debate. En el sector sanitario, sobre todo en los expertos médicos contra las adicciones, la propuesta es muy buen recibida. En el sector hostelero hay división de opiniones, según constata HOY. El Gobierno regional, de momento, no se pronuncia.

El borrador del Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 que ultima el Ministerio se basa en un texto que estaba listo para aprobarse hace casi dos años pero que la entonces ministra, Carolina Darias, no sacó adelante. Ahora, la médica Mónica García pretende retomar un plan contra el consumo de tabaco. Entre 2005 y 2009 se implementaron medidas en ese sentido pero desde entonces apenas se ha avanzado.

Entre las propuestas del nuevo plan aparece, de forma textual, la de la «ampliación legislativa de los espacios sin humo de tabaco y sin aerosoles de cigarrillos electrónicos y productos relacionados en determinados ambientes comunitarios y sociales al aire libre y en ciertos espacios del ámbito privado, especialmente aquellos con presencia de menores».

«La prohibición de fumar en terrazas, si sale adelante, es una mala noticia para la hostelería», expresa Manuel Moreno, vicepresidente de la Confederación Empresarial de Hostelería y Turismo de Extremadura (Cetex). Considera que sería «un golpe muy duro» especialmente en Extremadura, donde por «nuestro tiempo, con mucha gente en la calle, y por el tipo de empresas del sector, muchas con terrazas pequeñas, tendría gran impacto».

Para el vicepresidente de Cetex, el sector de la hostelería se está recuperando todavía de los efectos de la covid. «Aún estamos pagando los créditos ICO que dieron para salir adelante y una medida restrictiva en las terrazas nos haría mucho daño económicamente hablando». Para Moreno, cada región debería decidir si se permite fumar o no en las terrazas.

Diferente opinión tiene otro empresario del sector en Extremadura. César Martín Clemente, presidente de la asociación de hosteleros de la provincia de Cáceres, ve positivo que se pueda ampliar los espacios libres de humos a las terrazas de bares y restaurantes. «Me parecería muy bien. Es bueno», remata. «¿Que algún cliente puede dejar de ir porque no puede fumar fuera? Eso se compensa de sobra con la gente que prefiere ir a tomar una consumición o una tapa sin tener que soportar el consumo de tabaco alrededor, aunque sea en espacio abierto», sentencia Martín.

Cambios y necesidades

El hostelero cacereño, propietario del restaurante Alcaraván, pone ejemplo su propio local. «Tengo 17 mesas en mi terraza y la gente está encantada de poder estar fuera sin tener que fumar o soportar el humo de otra persona. En 2005, cuando se prohibió fumar dentro de los locales, se montó un jaleo y aquello iba a ser un desastre para la hostelería. En absoluto. La gente lo asumió perfectamente«, remata.

Desde el punto de vista sanitario no solo se aplaude restringir el consumo de tabaco en espacios comunitarios, en incluso en espacios privados con menores, sino que se exige la puesta en marcha de un plan contra el tabaquismo. En España y en Extremadura.

Médico desde 1989 y trabajando específicamente con enfermos por adicción al tabaco desde 1992, Manuel Barragán pone el foco en que no se trata de actuar contra el tabaquismo. «Y para eso hace falta un plan con urgencia. Me da que la región no tiene pensado adherirse a esa estrategia porque hemos pedido reunirnos con la Consejería de Salud y nos están dando largas», expresa.

«Es inobjetable que el tabaquismo afecta en los espacios públicos, crea fumadores pasivos. El tabaco combustiona y emite más de 200 sustancias tóxicas», incide. «Los jóvenes se inician cada vez más antes a consumir y la dependencia de la nicotina es muy difícil de eliminar«. culmina.

HOY ha pedido a la Junta una valoración sobre la propuesta del Ministerio y las posibles alegaciones que presentaría la Consejería de Salud. No ha obtenido respuesta.