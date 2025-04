Hijos del PSOE, pandi del PP

Hablando días atrás con un profesor de la Universidad de Extremadura, me comentó algo que le había llamado la atención: «En mi clase, la mitad ... de los alumnos llevan una pulserita de Vox». Me dijo también que muchos de sus alumnos no le hacían ascos a la pena de muerte y que tampoco entendían que no hubiera crucifijos en las aulas, les parecía lo más normal del mundo.

Esos jóvenes, me explicaba el profesor, no se informan en los periódicos ni en Twitter, y menos en Facebook. Se informan por Whatsapp. Los mensajes les llegan por la red más personal y contienen enlaces a páginas donde aparecen noticias y comentarios acordes con sus ideas. A mí no me extrañó nada. Cada época tiene su contestación y en este momento, los contestatarios de moda son los de Vox. Es ahí donde están las ideas a la contra, las que descalifican el sistema y el sistema, reconozcámoslo, siempre es descalificable, lo que pasa es que los dueños del sistema, o sea, la ideología dominante, en cada momento es una y la contestación es lo que se opone a esa cultura y a ese partido o partidos que controlan la situación. Lo más triste de todo es que, según estas constataciones, las ideologías, al final, se reducen a estar a la contra. Si te pilló el régimen de Franco y eras joven, te hiciste comunista o socialista porque te revolvías contra el sistema. Si te tocó ser joven con el 'régimen' de Felipe González, lo contestatario fue hacerse del PP. Luego, entre Aznar y Rajoy fueron amamantando el movimiento del 15M, que se sustanció en Podemos y ahora, con el gobierno 'Frankenstein', social-comunista, bolivariano-terrorista y todas esas cosas tan terribles, lo revolucionario, contestatario, guay, moderno y autoafirmativo es ser de Vox, o sea, el nacionalismo español y el retorno a una cultura dominante conservadora, aunque parezca revolucionaria porque pretende acabar con el régimen que toca. Visto así, el mundo da pena porque las ideas no existen por sí mismas, sino a la contra. No se piensa políticamente por acción, sino por reacción. Cuando reparo en la situación política de mi ciudad, Cáceres, veo que en el PSOE los carnés se heredan de padres a hijos y ahora mandan los vástagos de aquella generación que fue joven durante los estertores del franquismo y el principio de la Transición. Son los 'Hijos de', pues si se repara en el árbol genealógico de los líderes políticos del PSOE local, casi todos parecen haber heredado la ideología de sus padres. Como dice Enric Juliana, «el PSOE es un partido de fuerte tradición familiar y muchos carnés pasan de padres a hijos». Durante los 14 años de gobierno de Felipe González, lo contestatario en la facultad de Derecho de Cáceres fue hacerse del Partido Popular y ahí nació el núcleo duro del PP local, que lleva años controlando los resortes de la derecha cacereña y son apodados 'La pandi'. Pero las tornas han cambiado. Ahora es la ideología ultranacionalista populista la que mola en Derecho y ahí se está fraguando un núcleo de jóvenes políticos que van a influir mucho los próximos años. Aún no tienen nombre colectivo, pero están ahí y quizás llegue el día en que manden mucho, ellos sean el régimen y lo guay vuelva a ser la izquierda. Cuando parecía que Podemos se iba a comer el mundo y los hijos de los socialistas no querían heredar el carné, las ideas ni el voto de sus padres, Rodríguez Ibarra, que sigue siendo muy listo, avisó: «Dejad que pase el tiempo». Efectivamente, el tiempo y la condición humana lo ponen todo en su sitio: los 'hijos de' retornaron a casa y los ultras volverán a 'la pandi'. Qué previsible es todo.

