La guerra en Ucrania multiplica por 10 las ventas de las fábricas de municiones de Extremadura

Las exportaciones extremeñas de municiones se han multiplicado por diez en solo dos años, según los datos del Instituto Español de Comercio Exterior, que ... concreta que en el año 2022 sumaron 1,5 millones de euros y en 2024 superaron los 14,5. Tras este incremento hay un motivo principal, la guerra en Ucrania, y dos fábricas, las que el grupo alemán Rheinmetall tiene en las poblaciones cacereñas de El Gordo y Navalmoral de la Mata, distantes entre sí veinte kilómetros.

Una y otra planta han multiplicado sus ventas gracias al conflicto iniciado tras la invasión por parte de la Rusia de Vladimir Putin, y la previsión es que su negocio siga creciendo, impulsado por el convulso escenario geopolítico mundial, el más bélico en décadas. Un contexto que ayuda a explicar por qué la compañía germana ha disparado su valor en Bolsa en las últimas semanas.

Son varios los movimientos que han agitado el tablero del orden global de tal modo que sus ecos han alcanzado a Extremadura. Hay guerra abierta en Ucrania, una tregua temporal en Gaza tras 15 meses cruentos, y se mantiene caliente el frente sirio con sus múltiples implicaciones, además de la amenaza latente del posible interés expansionista ruso, más las incógnitas sobre los planes de China. Está también Donald Trump, que ha exigido a la OTAN que gaste más dinero en defensa. La llegada del polémico político republicano a la Casa Blanca para su segundo mandato ha desencadenado varias reacciones en Europa, que ya no tiene la certeza de que Estados Unidos sea un aliado fiable.

«La fábrica de Navalmoral da trabajo a 360 personas y está ya tramitando su ampliación, que elevaría a 600 los empleados» Enrique Hueso Alcalde de Navalmoral de la Mata

Este nuevo panorama explica que el pasado día 7, la UE aprobara destinar 800.000 millones de euros a defensa, además de autorizar a los países miembros a reorientar el destino de sus fondos y destinarlos a rearmarse. En España, el presidente del Gobierno ha reafirmado que cumplirá el objetivo de incrementar el gasto en defensa hasta alcanzar el dos por ciento del PIB antes del año 2029. Más todavía: este viernes, Alemania ha alcanzado un acuerdo histórico para reformar su Constitución, en el sentido de elevar el tope de deuda para poder aumentar la inversión en defensa y seguridad.

Y el principal fabricante de armas y munición germano, y uno de los mayores de Europa, es Rheinmetall AG, que tiene una filial en España, denominada Rheinmetall Expal Munitions S.A.U. Sus oficinas centrales están en Madrid, y además de las dos fábricas en Extremadura, tiene otras en Albacete, Murcia (en Jabalí Viejo), Burgos (Quintanilla Sobresierra) y Asturias (Trubia). También dos en Álava (en Abadiano y Boroa-Amorebieta), dedicadas a sus otras cuatro áreas de negocio: sistemas de vehículos, soluciones electrónicas, sensores y actuadores, y por último, materiales y comercio.

Multa de 13 millones de la CNMC

La compañía se define a sí misma como «fabricante de municiones de renombre mundial que suministra a más de sesenta países, especializado en munición de artillería, granadas de mortero, munición de calibre medio, espoletas y sistemas de propulsión de cohetes», explica la propia empresa en su web, donde añade que «en muchos casos, se fabrican todos los componentes del producto, esto es, desde el propulsor hasta la espoleta». Su cartera de productos abarca «desde municiones de calibre medio para vehículos de combate de infantería y cañones antiaéreos hasta municiones para tanques y artillería, armamento para aeronaves y aplicaciones láser de alta energía».

Una parte de todo ello sale de la fábrica de Navalmoral de la Mata, que emplea a unas 360 personas y está dedicada principalmente a la elaboración de piezas para armas. Es heredera de una antigua empresa metalúrgica ubicada en el polígono industrial moralo desde los años ochenta. En ella no se utiliza la pólvora, que sí hay en El Gordo, donde trabajan unas 200 personas.

«Tanto Europa como España están hablando de la necesidad de incrementar el gasto en defensa, y esto hace prever que a las empresas de armamento no les va a faltar trabajo», reflexiona Enrique Hueso, alcalde de Navalmoral de la Mata (17.028 habitantes) por el PP. En la factoría ubicada en esta localidad, capital de la comarca del Campo Arañuelo, «hay unos 360 trabajadores, casi todos de Navalmoral y pueblos cercanos, el 80% de ellos con contrato indefinido», detalla el regidor, que adelanta que «la empresa está tramitando una ampliación de su fábrica, que elevaría la plantilla hasta las 600 personas». «Obviamente, a mí no me gusta que haya que fabricar armas –reflexiona Hueso–, preferiría que no hubiera guerras en el mundo, pero desgraciadamente no es así, y si no se fabrican aquí, se harán en otro sitio».

Las dos plantas extremeñas son claves para la operatividad de Rheinmetall Expal Munitions, a quien muchos en las dos localidades cacereñas sigue refiriéndose por su nombre antigua, Faex (Fabricaciones Extremeñas), empresa que dependía de Expal (Explosivos Alaveses), a su vez integrada en Maxam Corp Holding. Rheinmetall AG compró Expal en agosto del año 2023 tras pagar 1.200 millones de euros por las seis plantas españolas y una en Estados Unidos (en Texas), que sumaban en ese momento un margen potencial de ventas de entre 700 y 800 millones de euros.

Las instalaciones de El Gordo emplean a unas 200 personas y ocupan unas 29 hectáreas en la dehesa boyal

El acuerdo de venta se cerró en noviembre de 2022, y a los cuatro meses, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia aprobó la operación. «Sin embargo –explica la propia CNMC–, tras el recurso presentado por un cliente de las partes (la empresa francesa Roxel) ante la Audiencia Nacional, se tuvo conocimiento de que la información aportada por Rheinmetall, a partir de la que analizó la fusión, podría haber sido incompleta y engañosa».

La investigación concluyó con la imposición a Rheinmetall AG de una multa de 13 millones de euros «por dos infracciones graves de la Ley de Defensa de la Competencia: ocultar información cuando notificó la compra de Expal Systems y no colaborar con la CNMC al aportar información engañosa durante la investigación previa a la apertura del expediente sancionador».

Ampliación en trámite

Fueron 6,5 millones de sanción por cada uno de los dos incumplimientos, que tenían que ver con los datos que la empresa aportó sobre sus ventas de nitroglicerina, nitrocelulosa y pasta húmeda, materiales empleados en la fabricación de municiones. «La respuesta (de la compañía germana a la autoridad del mercado español) fue manifiestamente incompleta y también engañosa», afirma la CNMC, que finalmente aprobó la compraventa en agosto del año 2023.

Ya en ese momento, Rheinmetall AG anunció su intención de crecer en España. «Todas las plantas (de la recién comprada Expal) permanecerán completamente operativas y se planean nuevas expansiones», anunciaba entonces. Y en ello está ahora, con la ampliación de la factoría de Navalmoral de la Mata ya sobre la mesa. «Está tramitándose», confirma el alcalde moralo.

Hoy, la empresa se presenta como «uno de los principales proveedores de las fuerzas terrestres europeas y uno de los productores de munición más importantes del mundo». Ante la «creciente inseguridad en los países y entre ellos», ofrece «soluciones armamentísticas integrales para contribuir a la seguridad mundial y satisfacer las necesidades de un mercado en rápido crecimiento».

9.800 millones en ventas

Este alza que cita Rheinmetall se deja nota en sus cifras de negocio. En el año 2024 sumó ventas por valor de casi 9.800 millones de euros, lo que supuso un 36% de crecimiento interanual. Su resultado operativo (ganancias) fue de 1.478 millones, un 61% más que en el ejercicio anterior. Las ventas en el área de defensa crecieron en el último año un 50%, según sus propios datos.

Su oferta de productos incluye, según explica, «soluciones tecnológicas de alta gama para las necesidades actuales y futuras de las Fuerzas Armadas». Un material que sale de sus seis plantas repartidas por España, dos de ellas extremeñas.

La de Navalmoral de la Mata está en proceso de ser ampliada, como ya se ha comentado. Y la de El Gordo también ha sido reformada recientemente. El 21 de julio de 2023, la Dirección General de Sostenibilidad de la Junta de Extremadura concedió a Expal Systems S.A.U. –al mes siguiente ya se llamaba Rheinmetall Expal Munitions S.A.U.– la «autorización ambiental unificada para la instalación dedicada a la recuperación o destrucción de sustancias explosivas».

La Junta le autorizó en el verano del año 2023 a reformar las instalaciones de El Gordo

«La actividad –extractaba la resolución publicada en el Diario Oficial de Extremadura– consiste básicamente en la recepción y almacenamiento de material explosivo militar para su destrucción mediante la separación y la incineración de varios componentes con el fin de su desmilitarización». «También se llevaba a cabo –añadía– el montaje completo de espoletas y la carga de fósforo blanco y armado de munición con fósforo blanco».

Para ello, la instalación, que ocupa 29 hectáreas en la dehesa boyal de El Gordo, incluye naves específicas para fabricación y montaje de espoletas, carga y descarga de fósforo blanco, descarga de explosivos, casetas de espoletas, polvorines para fósforo y para equipos armados, un almacén para espoletas y otro con capacidad para 50.000 kilos de fósforo blanco, además de una Planta Unidad de Tratamiento de Productos Explosivos (UTPE).

Trabajos en tres turnos

Tanto en El Gordo como en Navalmoral de la Mata se trabaja en tres turnos: de 6 a 14 horas, de 14 a 22 ó de 22 a 6, según especifica la empresa en algunas las ofertas de trabajo que ha publicado recientemente.

Estos procesos de ampliación de plantilla podrían verse incrementados ante el aumento previsto de la producción en las dos plantas extremeñas, cuya existencia es en general desconocida en la comunidad autónoma más allá de las dos poblaciones cacereñas, debido al secretismo inherente al sector armamentístico. Aún así, es posible conocer algunos de los clientes de la división de armamento y munición de la firma germana, porque ella en ocasiones publicita sus ventas. En la lista figuran los ejércitos de Alemania, España, Suiza, la OTAN o Ucrania, con cuyo presidente, Volodimir Zelenski, se reunieron el mes pasado responsables de la compañía.

Esta relación comercial entre Ucrania y Rheinmetall ha situado a la compañía en el punto de mira de Rusia. Según publicó ABC el pasado agosto, los servicios secretos estadounidenses informaron a las autoridades alemanas a principios del año 2024 sobre los planes rusos para atentar contra Armin Papperger, el consejero delegado de Rheinmetall.

HOY escribió el pasado miércoles a la compañía solicitando información sobre sus fábricas en Extremadura, pero la petición no obtuvo respuesta. Tampoco contestó a las llamadas ni el mensaje de este diario Silvia Sarro, alcaldesa de El Gordo por el PP.