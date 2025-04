Guardiola vuelve a insinuar un posible adelanto electoral La presidenta de la Junta no renuncia a aprobar los presupuestos de 2025, pero insiste en que no permitirá el «bloqueo» de Extremadura

Redacción BADAJOZ. Viernes, 27 de diciembre 2024, 07:43

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, insistió ayer en que no renuncia a aprobar los presupuestos autonómicos de 2025 pero reiteró que no permitirá el «bloqueo» de la región y recalcó que, «antes o después», la comunidad necesita una «mayoría suficiente que sea capaz de desprenderse de los condicionantes que ni aportan ni suman».

«Nuestro partido tiene líneas rojas que no vamos a traspasar. Plantear determinadas cuestiones fuera de la realidad y de la lógica es estar fuera de la realidad y de la lógica, por eso, antes o después, Extremadura necesita una mayoría suficiente que sea capaz de desprenderse de los condicionantes que ni aportan ni suman», advirtió en relación a las exigencias de Vox y a la posibilidad de un adelanto electoral.

Sobre las negociaciones con Vox para sacar adelante las cuentas, Guardiola lamentó que «más allá de las condiciones» que dicho partido hizo llegar, algunas de ellas «auténticas barbaridades», da igual lo que se tratase aquí porque luego «venían desde Madrid con nuevas exigencias que nada tenían que ver ni con Extremadura ni con los presupuestos».

«Es bastante complicado acordar algo con quien no quiere hacerlo. Es bastante complicado acordar algo con quien ha preferido situarse en el lado del muro en el que se ha parapetado Pedro Sánchez. Y todo por un puñado de votos, porque ganan en el lío, porque creen que ganan en el lío», incidió.

Pinza

En este sentido, aseguró que cuando «hacen pinza partidos ideológicamente tan distantes y aparentemente tan enfrentados» como la oposición en la Asamblea de Extremadura, integrada por PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, no le hacen daño a ella, ni al gobierno, ni al PP sino que «hacen daño a los extremeños». «No son los presupuestos del PP, son los presupuestos de todos y decir no a este presupuesto es decir no al mayor presupuesto de la historia», abundó, además de considerar que la oposición está siendo «tremendamente desleal» con el gobierno autonómico pero «especialmente con los extremeños».

Guardiola hizo estas declaraciones durante su intervención en Mérida en la reunión de la Junta Directiva Regional del PP de Extremadura y en relación a las cuentas para el próximo ejercicio y, para cuya aprobación, los populares necesitarían de apoyos parlamentarios.

En su discurso ante los miembros de su partido, avanzó que tomará las decisiones no «pensando en la situación del adversario» sino «pensando siempre en Extremadura y en los extremeños» y, aunque mostró su respeto por los procesos internos de la oposición, reclamó que «abandonen la política del insulto» y la «política de demolición» y que asuman su responsabilidad y sean «constructivos».