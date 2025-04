Guardiola replica a Feijóo que «mis jefes son los extremeños» y se muestra convencida de llegar a un acuerdo con Vox

La presidenta del PP extremeño y candidata popular a presidir la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha afirmado que tiene las manos libres para ... hacer lo que considere lo mejor para la región sin depender de lo que decida el partido.

Guardiola ha respondido a las declaraciones del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha mantenido su tesis de que debe gobernar la lista más votada, lo que permitiría a su partido ponerse al frente de numerosas capitales de provincia, aunque eso implicaría que el socialista Fernández Vara se mantendría al frente de la Junta de Extremadura.

La líder popular extremeña ha señalado al respecto que «mis jefes son los extremeños y a ellos me debo», según ha indicado en el programa Cuatro al día. Posteriormente, en una red social ha indicado que «las decisiones de Vara las toma Sánchez, las mías las tomo yo junto a los extremeños. Nuestra tierra no se gobierna desde Madrid».

La cabeza de lista del PP tiene en su mano llegar a la Junta después de que el pasado domingo empatara a 28 diputados con el PSOE. Los socialistas ganaron en número de votos, pero no pueden sumar una mayoría necesaria para gobernar, ya que un posible acuerdo con Unidas por Extremadura sólo les reportaría cuatro escaños más. La llave está en manos de Vox, que con sus cinco diputados permitiría alcanzar los 33 parlamentarios que marcan la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura.

El candidato de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, ha anunciado este jueves que no quiere a Fernández Vara al frente del Gobierno regional, pero también ha indicado que no regalará su apoyo al PP. Asimismo, se ha mostrado dispuesto a sentarse con María Guardiola para iniciar conversaciones, aunque ha pedido que los populares aclaren si quieren o no que gobierne la lista más votada.

La candidata del PP ha afirmado en Cuatro al día que ya se ha reunido con Fernández Vara y que ha llamado a Ángel Pelayo Gordillo, pero que no ha podido hablar con él. También ha dicho que le ha enviado un mensaje para poder iniciar conversaciones. «Estoy esperando que me responda», ha indicado. «No sé si está esperando instrucciones», o bien si «está manejado por el señor feudal, por Madrid».

Guardiola se ha mostrado convencida de que se acabará entendiendo con el candidato de Vox «cuando tenga a bien llamarme y sentarse conmigo» para llegar a un acuerdo que permita desbancar al PSOE al frente de la Junta y ha recalcado que Fernández Vara no cuenta con los apoyos necesarios. Pero ha añadido que no acepta «que venga nadie de Madrid a decir lo que tenemos que hacer con nuestra tierra».

Guardiola ha insistido en gobernar en solitario y se ha mostrado segura de que los votantes de Vox apoyarían la mayor parte de su programa electoral, que contiene medidas como una bajada de impuestos, para lo que ha vuelto a señalar, como hizo el miércoles, que ya tiene redactado el decreto-ley correspondiente para cuando se sitúe al frente del Ejecutivo regional.