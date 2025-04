Vox pide al PP que aclare si quiere que gobierne la lista más votada en Extremadura

La presión sigue en aumento en Extremadura. Si después de las elecciones autonómicas todo apuntaba a un acuerdo entre PP y Vox para que María ... Guardiola fuera la primera presidenta de la Junta, en los días posteriores se suceden las declaraciones en los dos partidos fijando una postura de fuerza de cara a las negociaciones.

El PSOE se impuso en los comicios, pero sólo con 6.000 votos de diferencia sobre el PP, lo que se traduce en un empate a 28 diputados en el Parlamento regional. Unidas por Extremadura obtuvo cuatro, de modo que sólo los cinco de Vox pueden sumar hasta 33 de los 65 escaños de la Asamblea, la mayoría necesaria para ser investido presidente.

María Guardiola ha expresado en varias ocasiones tanto durante la campaña como tras las elecciones que su deseo es gobernar en solitario. Para eso, espera no tener que hacer concesiones a Vox, que a su vez aspira a formar parte de la Junta de Extremadura. La candidata popular incluso plantea que el PSOE se abstenga para permitir ese cambio, lo que ha sido descartado por el propio Fernández Vara. El presidente en funciones ha afirmado que va a intentar gobernar.

Guardiola elevó este miércoles la presión sobre Vox al afirmar que no conoce sus medidas para Extremadura y que por tanto no hay motivos para que rechace el programa de los populares. Incluso afeó que el candidato de ese partido a la Junta, Ángel Pelayo Gordillo, no le haya felicitado por el resultado electoral. También afirmó que iniciará conversaciones con todos los partidos dispuesta a escuchar, aunque no renunciará a políticas sociales como las vinculadas a la lucha contra la violencia de género o la defensa del colectivo LGTBI.

Ángel Pelayo Gordillo ha respondido este jueves a estas declaraciones en una comparecencia a las puertas de la Asamblea de Extremadura para fijar la postura de Vox. Ha afirmado que no apoyará un gobierno de Fernández Vara, «pero tampoco vamos a regalarlo al PP.» De ese modo, el PSOE se queda sin opciones, ya que Guardiola también ha asegurado que descarta mantener al presidente actual en la Junta. En conclusión, si no hay acuerdo entre PP y Vox la región se encaminaría a una repetición de las elecciones, aunque para el candidato de Vox «eso está muy lejos todavía».

Gordillo ha señalado que los extremeños han votado por una alternativa al PSOE y un cambio de rumbo, que pasa por el acuerdo entre PP y Vox. Ha reconocido que no ha felicitado a la candidata popular debido a que «no ha ganado las elecciones». Pero tampoco felicita a Fernández Vara, porque no puede formar mayoría.

Sin embargo, considera que el PP incurre en contradicciones cuando, por un lado, Guardiola pide a Vox que permita un Ejecutivo popular en la región y, por otro, su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, insiste en que pueda gobernar la lista más votada, que en Extremadura es la del PSOE.

«Para que Vox se siente con el PP habría que aclarar esta postura», ha indicado. «¿Cómo es posible llegar a un acuerdo con María Guardiola cuando Feijóo está diciendo lo contrario?». Para Ángel Pelayo Gordillo, los populares no están siendo claros, mientras que Vox mantiene el mismo mensaje tanto en Extremadura como en Madrid.

En cualquier caso, se ha mostrado dispuesto a iniciar unas conversaciones que considera inminentes. «Tenemos la mano tendida, sin líneas rojas y sin ocurrencias», ha indicado. Pero ha añadido que «nuestros votantes nos han votado para algo». Y recalca que su partido tiene un «un programa serio para Extremadura y para España». Asimismo, ha apuntado que hay cuestiones que le separan del PP, como el apoyo de los populares a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que Vox rechaza. Aunque eso no impide que haya puntos de encuentro para un gobierno alternativo.

Sobre esto último, ha indicado que será en las conversaciones con el PP cuando se planteen las propuestas de Vox y las opciones de formar parte del gobierno regional. «No voy a apoyar a Guardiola, su investidura y su gobierno posterior porque sí», ha apuntado. «Me debo a mis votantes».