Guardiola se implica directamente en la negociación de los presupuestos con Vox

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, está trabajando «directamente» en las negociaciones con Vox de cara a la aprobación de los presupuestos para 2025 ... , según ha señalado la portavoz del gobierno regional.

Victoria Bazaga, según recoge Europa Press, ha indicado que esta implicadión directa de Guardiola tiene como objetivo que las cuentas salgan adelante y de que «no se paralice» la comunidad.

Preguntada sobre si han avanzado las negociaciones del PP con Vox Bazaga ha dicho: «Están trabajando directamente la presidenta con el equipo para hacerlo».

La portavoz, que no ha sido más precisa, ha añadido que el equipo con el que trabaja Guardiola en la aprobación de las cuentas regionales de 2025 está compuesto por los consejeros que hasta ahora han estado abordando los presupuestos, principalmente la consejera de Hacienda, Elena Manzano, y el de Presidencia, Abel Bautista, a quienes no ha citado en cualquier caso.

Hay que recordar que Vox había pedido negociar directamente con Guardiola y así se lo hizo saber el portavoz Angel Pelayo a la presidenta de la Junta cuando le remitió un mensaje.

Sin embargo, la presidenta de la Junta les instó a hablar con Manzano o Bautista en lo que pareció, no obstante, un avance de las conversaciones ya que hasta ese momento apenas había existido comunicación entre PP y Vox de cara a los presupuestos. Días más tarde, el partido de Pelayo ha permitido la tramitación del proyecto de ley en la Asamblea al no sumar sus votos a los de PSOE y Unidas por Extremadura en las enmiendas a la totalidad. No obstante, esta circunstancia se vio rápidamente superada por el llamamiento de Abascal a suspender las conversaciones presupuestarias en todas las comunidades autónomas donde el PP necesita su apoyo por diferencias en la cuestión migratoria.

Con este escenario, las palabras de Bazaga suponen una novedad, sobre todo porque parecen implicar directamente a la presidenta de la Junta en la negociación del presupuesto de 2025, que supera los 8.000 millones de euros. El PP necesita el voto favorable de Vox para su aprobación, no le valdría su abstención.

Hasta el momento, Guardiola no ha aclarado si es partidaria de la prórroga presupuestaria en el caso de que no haya finalmente acuerdo si Vox además rompe definitivamente el diálogo, o si se inclina por un adelanto electoral, aunque habría que volver a votar en 2027.

En esta línea, la portavoz de la Junta ha insistido en que el Gobierno de María Guardiola mantiene «la mano tendida a encontrar los mejores presupuestos para los extremeños». «Porque es lo único que buscamos, que no se paralice esta región, que no se le pongan palos en la rueda, que podamos ir adelante», ha añadido.