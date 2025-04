Guardiola: «Espero contar con los apoyos necesarios para ser presidenta de Extremadura»

La falta de acuerdo entre PP y Vox, cuya primera consecuencia ha sido la cesión de la Mesa de la Asamblea al PSOE, ... ha acercado a la región a una repetición electoral porque el choque entre los dos partidos de derecha ha complicado mucho la investidura de la candidata popular, María Guardiola, la única a la que los resultados que salieron de las urnas el pasado 28 de mayo dan para gobernar. Porque solo la suma de los 28 diputados del PP y los cinco logrados por Vox alcanzan los 33 en los que se sitúa la mayoría absoluta en el Parlamento regional.

Esa suma parece que está lejos de que se haga realidad pero, aun así, María Guardiola asegura que «espero poder contar con los apoyos necesarios para convertirme en la primera presidenta de Extremadura». Aunque deja claro que la decisión sobre su investidura no está tomada a día de hoy, puesto que se presentará si cuenta con los apoyos. «Hacerlo sin estar segura de ello sería una frivolidad y los extremeños necesitan medidas efectivas y sensatas, no rectificaciones y actuaciones frívolas».

El candidato del PSOE, secretario general de los socialistas extremeños y presidente del Gobierno regional en funciones, Guillermo Fernández Vara, ha anunciado esta mañana que se presentará a la investidura para tratar de ser elegido de nuevo presidente de la Junta. Aunque los números a día de hoy siguen sin salirle.

La suma de sus 28 diputados con los cuatro de Unidas por Extremadura son insuficientes para que Fernández Vara siga siendo presidente regional. No parece probable que Vox vaya a facilitar su investidura y María Guardiola deja claro que el PP no lo va a hacer.

«Siempre he dicho que en ningún caso facilitaré un gobierno del PSOE, porque quien ha causado el problema no puede ser nunca parte de la solución», ha declarado de nuevo esta mañana. «Lo dije cuando fui nombrada presidenta del PP de Extremadura, lo dije cada día de la campaña y lo repito ahora. Yo solo tengo una palabra y la cumplo, como estoy demostrando», ha recordado.

Mantener su palabra y su compromiso de no estar al frente de un gobierno de coalición con Vox ha impedido el acuerdo de su formación con la de Santiago Abascal y, con él, controlar la Mesa de la Asamblea. Pero aun en estas circunstancias, Guardiola no descarta que aún pueda ser la primera mujer en presidir la Junta de Extremadura. Aunque necesita el apoyo de los cinco diputados de Vox y por el momento los contactos con este partido no se han reanudado. «Pero mi mano sigue tendida para hacer posible lo que ambos hemos afirmado siempre, dejar atrás la dejadez e inacción del PSOE y hacer posible el cambio que los extremeños han pedido».