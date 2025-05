Guardiola cree que la Conferencia de Presidentes es una «cortina de humo» de Sánchez para desviar la atención

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 15 de mayo 2025, 22:50 Comenta Compartir

Para la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, la convocatoria de la Conferencia de Presidentes el próximo 6 de junio en Barcelona es una «cortina de humo» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para desviar la atención de las polémicas que le rodean. Guardiola se ha referido, por un lado, al asunto de la filtración y difusión de los mensajes de WhatsApp en conversaciones personales entre el jefe del Ejecutivo y quien fuera ministro de Fomento y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos. También ha aludido a los temas de «corrupción» que podrían salpicarle, como la reapertura de la investigación sobre el rescate de Air Europa o la causa abierta contra David Sánchez, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y varios políticos y funcionarios a los que se investiga por favorecer la contratación del hermano del presidente del Gobierno y de su amigo Luis Carrero. «Sánchez se ha convertido en el mejor fabricante de cortinas de humo del país. Tiene un único objetivo: que se deje de hablar de los WhatsApp y de la corrupción que le rodea», ha indicado este jueves la presidenta extremeña.

Para María Guardiola, hacer ahora el llamamiento a los presidentes autonómicos para el próximo 6 de junio sólo tiene el objetivo de cambiar el foco de la atención pública a otros temas. El Gobierno ya ha expuesto que el acceso a la vivienda y la formación profesional y universitaria serán algunos de los puntos a tratar en esta reunión con los líderes autonómicos. «Yo me sigo preguntando para que sirvió la anterior Conferencia de Presidentes. Porque avances, ninguno. Promesas, muchas. Pero resultados, ninguno», ha señalado la regidora extremeña.

Además, hace una lectura de los detalles de esta cita, el lugar de celebración y los temas que se abordarán, aspectos que Guardiola también cuestiona. «Nos cita en Barcelona, y no es casualidad. Es otro guiño a los de siempre, a esos que le sostienen en la Moncloa con pinzas sobre la cuerda floja», ha destacado.

En el Ejecutivo nacional no contemplan, al menos en principio, incluir la discusión sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, algo que reclaman desde las autonomías. Esta cuestión también ha sido afeada por Guardiola. «¿De qué no se va a hablar en la Conferencia de Presidentes? De lo importante. No se va a hablar de financiación autonómica, no se va a hablar del apagón que tuvimos y aún no sabemos por qué. Eso sí, seguro que se va a hablar y no se les va a olvidar la condonación de la deuda de Cataluña», ha añadido.

Sin embargo, en el Gobierno de Pedro Sánchez dan por hecho que los presidentes del PP tratarán incluir el debate de la financiación autonómica en el orden del día. En este sentido, Guardiola ha asegurado que «Extremadura irá con los deberes hechos y con las ideas claras. Vamos a seguir reivindicando una financiación justa. Que la igualdad entre comunidades no dependa de siete votos. El futuro de los españoles no se puede subastar».

Además, también pretende plantear otros asuntos como la continuidad de la central nueclear de Almaraz y los problemas del sistema eléctrico. «Queremos un sistema eléctrico estable. Lo vamos a reivindicar, vamos a pedir inversiones en la red y que no se cierre Almaraz».

En esta misma línea también se ha manifestado su homólogo andaluz, Juanma Moreno, quien ha dicho este jueves que tiene la «sensación» de que el Gobierno ha convocado una Conferencia de Presidentes «exprés» --en referencia a la que se va a celebrar el próximo 6 de junio en Barcelona-- como «cortafuegos» para desviar la atención frente a la difusión de mensajes de Whatsapp.

Reunión del comité preparatorio

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática convocará una reunión del comité preparatorio el 28 de mayo, tras la cual se cerrará el orden del día definitivo para el 6 de junio. La cita se desarrollará en el Palau de Pedralbes, en la ciudad condal.

La última Conferencia de Presidentes, celebrada en el Palacio de la Magdalena, en Santander, el pasado 13 de diciembre, tuvo como principales asuntos la carestía de vivienda, la gestión de la inmigración y la falta de personal sanitario. Pero toda la discusión acabó condicionada por otra cuestión, la reforma pendiente de la financiación autonómica y la polémica en torno al compromiso adquirido con ERC el pasado año, a cambio de la investidura de Salvador Illa, para implantar en Cataluña una suerte de concierto fiscal.