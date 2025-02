Guardiola asegura que el pacto con Vox «no supone ninguna amenaza a los derechos»

La candidata del PP a presidir la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado que el acuerdo de gobierno con Vox «no supone ninguna amenaza ... a los derechos de los extremeños» y ha afirmado que no habrá «ni un paso atrás» en la defensa de las mujeres, la libertad y el respeto a la diversidad.

Guardiola ha intervenido por primera vez este viernes en el pleno de investidura para responder a los distintos grupos parlamentarios. Ha tenido palabras para todos, aunque se ha centrado especialmente en las críticas recibidas por parte de Unidas por Extremadura. Ha dedicado más tiempo a Irene de Miguel que a Fernández Vara, a quienes ha acusado de tratar de vender que la llegada del PP va a suponer un retroceso para la región.

También ha afirmado que ha elegido el camino del acuerdo con Vox porque era lo mejor para los extremeños. «Mis principios son los mismos», ha indicado sobre el cambio de opinión que le llevó de negar a compartir el gobierno a aceptar la cesión de una consejería. Y aunque ha reconocido que «el camino fácil hubiera sido irme» y que su cambio de postura le ha supuesto «un coste personal», afirma que han podido sus ganas de transformar Extremadura.

La candidata popular también ha tenido palabras para el portavoz de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, a quien ha agradecido el tono de su intervención. «Hemos apartado lo que nos diferencia y nos hemos centrado en lo importante», ha indicado.

Asimismo, ha insistido en que ha tenido las manos libres para llegar al acuerdo con Vox y que no se trata de ningún experimento ni un «pacto de perdedores», como afirma el PSOE, sino de un cambio político que materializa el deseo mostrado por los extremeños en las urnas.

En cuanto al contenido de ese pacto, ha pedido que no se hagan conjeturas sobre lo que no aparece en el acuerdo de gobierno y se ha remitido al programa electoral del PP para aquello que no está recogido expresamente en el documento firmado con Vox.

Guardiola ha defendido la rebaja fiscal y ha puesto como ejemplo Andalucía. Según ha dicho, la reforma impulsada por el popular Juanma Moreno se ha traducido en un aumento del número de contribuyentes y por tanto de la recaudación. Un efecto que espera trasladar a Extremadura.