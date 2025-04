Guardiola anuncia que Extremadura acogerá más menores no acompañados siempre y cuando el Gobierno aporte dinero La presidenta justifica que la región acoge actualmente un 111% con respecto a su capacidad

R. H. Lunes, 7 de abril 2025, 11:36 Comenta Compartir

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha señalado que en la actualidad la comunidad no podría acoger más menores migrantes no acompañados ... si el Gobierno de España no financia para poder contratar más recursos que permitan atender a esos niños «como merecen».

«Ahora mismo no podríamos acoger más niños a no ser que el Gobierno de España nos financie y podamos contratar más recursos para poder atender a estos niños como merecen», ha espetado Guardiola, quien ha incidido, como ha venido ya defendiendo su ejecutivo, en que la capacidad de acogida de la región «está superada». «Estamos acogiendo ahora mismo un 111% con respecto a nuestra capacidad», ha subrayado la presidenta extremeña, quien ha recordado además que la Junta ya facilitó los datos al Gobierno central el pasado 30 de marzo. «Ya pusimos de manifiesto que nuestra capacidad de acogida está superada», ha remarcado. Más información Extremadura tiene 80 plazas para menores migrantes pero ya acoge a 90

Extremadura tiene 80 plazas para menores migrantes pero ya acoge a 90 Extremadura rechaza el reparto de menores migrantes acordado entre Gobierno y Junts En todo caso, ha reiterado que la Junta «siempre» va a «cumplir la legalidad» en esta materia y va a atender a los menores que llegan «jugándose la vida», toda vez que «la cuestión de la humanidad está por encima de cualquier cosa», recoge Europa Press. No obstante, ha vuelto a pedir que se atienda esta cuestión de la acogida de menores «de manera coordinada» y «con la lealtad institucional que este tema tan delicado precisa». De este modo se ha pronunciado María Guardiola a preguntas de los medios --este lunes con motivo de un acto en Plasencia relativo a una donación a entidades sociales-- sobre el debate previsto el próximo jueves en el Congreso sobre el reparto de menores migrantes entre las CCAA.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión