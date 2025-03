Guardiola, ante el rechazo del PSOE al manifiesto del 8M: «Siento vergüenza como mujer»

La presidenta de la Junta ha arremetido contra el PSOE tras conocer que el principal partido de la oposición no firmará el ... manifiesto por el Día Internacional de la Mujer. Los socialistas han explicado que han decidido no sumarse a un manifiesto «con quienes blanquean a la ultraderecha» y María Guardiola rechaza esta decisión: «Siento vergüenza como presidenta de la Junta de Extremadura y siento vergüenza como mujer extremeña. Es un día terrible para esta tierra».

Guardiola ha respondido al PSOE a través de un vídeo en la red social X. Para la presidenta extremeña, con la decisión adoptada, «el PSOE se pone en contra del feminismo, de las mujeres que han sufrido violencia de género y violencia sexual, se pone contra de la unión y de la ciudadanía».

Por eso, desde su punto de vista, «se ha cruzado la peor línea roja contra la igualdad y se ha hecho únicamente por intereses políticos». La presidenta de la Junta cree que no firmar el manifiesto «no es solo un error, es una mala noticia, es enfrentar a costa de los derechos y del dolor de las extremeñas».

La presidenta considera que «estamos ante un PSOE irreconocible, dispuesto a usar a las mujeres para su propaganda y centrado en el ruido». A su juicio, «hoy faltan al respeto a las instituciones y a las personas», al rechazar que en la región salga adelante un manifiesto conjunto en favor de la igualdad. «Las excusas que han dado no tienen nada que ver con las mujeres ni con la verdad ni con la lucha justa por la igualdad, porque en la igualdad y en el feminismo no hay siglas, no hay partidos, no hay cálculos electorales».

Por eso, continúa Guardiola, «por respeto a las mujeres que sufren y han sufrido violencia machista, no deberían usarse estrategias políticas de enfrentamiento». Sin embargo, «el PSOE ha roto los límites morales e institucionales. En un día como este, donde los partidos no tendríamos que ser protagonistas, sino la igualdad y su reivindicación, el PSOE ha decidido sacar la cabeza y negar su firma, perjudicando a las extremeñas».

Las críticas del PP

De la misma manera que la presidenta, también el PP, grupo autor del manifiesto que no será firmado por ningún grupo de la oposición, ha criticado al PSOE. El portavoz parlamentario y del partido, José Ángel Sánchez Juliá, ha dicho que «este miércoles se ha confirmado que el PSOE de Miguel Ángel Gallardo se posiciona en contra de la igualdad y el feminismo en Extremadura y se coloca al lado de Ábalos y en la misma mesa que el Tito Berni. Acaban de empañar un día de reivindicación abandonando el consenso, el diálogo y dejando de ser un partido de región».

Para Sánchez Juliá, «el PSOE de Extremadura se ha negado a firmar un manifiesto utilizando a las extremeñas como moneda de cambio para un enfrentamiento con excusas peregrinas». Ha recordado que en el manifiesto se recoge «un compromiso por la igualdad real entre mujeres y hombres, trabajar por la eliminación de desigualdades, y prevenir y eliminar cualquier forma de violencia contra las mujeres. Y el PSOE ha dicho que no a todo esto».

El portavoz del PP también ha incluido en sus críticas a Unidas por Extremadura, que ha rechazado igualmente firmar el manifiesto por el mismo motivo que el PSOE, «que se ha agarrado al radicalismo extremo y quien les marca el paso es Irene de Miguel», dice Sánchez Juliá.

«Tanto el PSOE como Unidas por Extremadura han abandonado el feminismo para agarrarse a la política del puño en alto y la mano larga. ¿Qué le van a decir a las asociaciones de mujeres y a las asociaciones feministas aquellos que han tapado a Ábalos, Tito Berni, Errejón o Monedero? Porque han tapado a quienes presuntamente han abusado de mujeres y utilizaban dinero público para chicas de compañía».