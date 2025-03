El 8M abre una nueva brecha política en Extremadura

La portavoz del PSOE, Isabel Gil Rosiña, lo dejó entrever el lunes y este miércoles lo ha confirmado la secretaria de Igualdad del partido. ... El PSOE no firmará con el PP el manifiesto por el 8M, Día Internacional de la Mujer: «No vamos a firmar con quienes blanquean a la ultraderecha, niegan la violencia machista, nuestros derechos y nuestras libertades», ha argumentado Laura Sánchez.

La defensa de la igualdad abre así una nueva brecha política en la región por el desencuentro entre los dos principales partidos. Aunque como ocurrió el año pasado la negativa de Vox impide que haya declaración institucional, el acuerdo entre PP, PSOE y Unidas por Extremadura permitiría un manifiesto conjunto en la región. No será ya el caso porque los socialistas no rubricarán el escrito que el PP, como partido que sostiene al Gobierno autonómico, remitió la pasada semana a los grupos parlamentarios.

Aunque la portavoz del Ejecutivo regional, Victoria Bazaga, hizo ayer un llamamiento en favor del consenso, «la igualdad no es cuestión de partidos políticos», el PSOE rechaza respaldar en esta ocasión un manifiesto con el PP de María Guardiola, «que no solo no reniega de quienes niegan la violencia machista, sino que se ha vuelto a abrazar a ellos».

El apoyo de Vox al decreto de medidas fiscales del PP, a cambio de la derogación de la Ley de Memoria Histórica, ha motivado el distanciamiento de los socialistas. «Primero esta ley, pero Vox ha pedido también que se derogue también la ley LGTBI de Extremadura, ¿qué va a ser lo siguiente? Estamos preocupadas», ha reconocido la secretaria de Igualdad del PSOE.

«Por eso se acabó, no podemos seguir blanqueando a quienes respaldan a la ultraderecha», ha insistido. «Ellos son los socios prioritarios de María Guardiola, que vuelve a traicionar los principios de mentiras con los que ya engañó a los extremeños».

Para los socialistas, la presidenta de la Junta «no es de fiar por su inconsistencia y sus políticas de igualdad, que no existen». Según Laura Sánchez, «el PP está empeñado en abocarnos al trabajo doméstico, se ha cargado los centros de crisis para víctimas de violencia sexual, los datos del paro femenino son de los peores del país, no sabemos qué ocurre con las oficias de igualdad ni los puntos de atención psicológica, no cumplen con la ley del aborto y las extremeñas tienen que salir fuera del sistema público para interrumpir sus embarazos».

Aunque sin manifiesto consensuado, el PSOE volverá a la calle el 8M, «para acompañar a las mujeres y hombres que como nosotros tienen un compromiso inquebrantable con la igualdad», y anima a los ciudadanos a hacerlo también. «Vamos a reivindicar coeducación, conciliación y corresponsabilidad, a exigir que se cumpla la ley del aborto, a posicionarnos contra la trata, la prostitución y el machismo que vemos en las instituciones».