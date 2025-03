La Guardia Civil rescató en un año a ocho excursionistas de lugares inaccesibles en Extremadura

Cómo actuar si nos quedamos sin cobertura tras un accidente

En caso de quedarnos son cobertura en el móvil tras un accidente, lo principal será variar nuestra posición hasta encontrar una zona en la que el teléfono encuentre cobertura. No importa la compañía telefónica contratada, ya que todas están obligadas a dar paso a las llamadas al 112. Por eso aparecerá en la pantalla del teléfono el mensaje 'solo llamadas de emergencia'.

Una forma de conocer nuestra ubicación es abrir la aplicación Google Maps que, al no tener conexión de datos, no cargará el mapa, pero nuestra posición aparecerá representada con un punto. Al conectarse el GPS del teléfono, el círculo pasará a ser azul. En ese momento ampliaremos el mapa hasta la escala de 100 metros, y al presionar sobre el punto azul, se mostrarán las coordenadas geográficas. Habrá que apuntarlas o hacer una captura de pantalla y al llamar a los servicios de emergencia facilitar las coordenadas, de donde no habrá que moverse pues allí acudirán los especialistas en rescate de montaña.

En caso de encontrarnos ante la imposibilidad de entablar una llamada con los servicios de emergencia, podemos intentar activar un aviso diferido. Consiste en enviar, mediante SMS o mensaje de datos (whastapp, telegram), la información sobre el accidente y la ubicación, a una persona de confianza en zona de cobertura, y que sea esa persona la que llame a los servicios de emergencia, si bien conviene seguir intentando contactar directamente con ellos, al menos hasta que recibamos confirmación de que el aviso diferido ha sido recibido.

Además, existe la aplicación AlertCops, desarrollada por el Ministerio del Interior, para ponerse en contacto, en caso de emergencia, con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La aplicación cuenta con el sistema 'Guardián' que permite a los usuarios, e incluso a los agentes , conocer la última ubicación, lo que resulta especialmente útil en caso de perdernos o resultar accidentado en la montaña.

De manera general, conviene reservar batería y no exponer al frío el móvil para que esta dure más.