Deporte: Consejos para realizar rutas de senderismo o montaña de una manera segura

Tania Agúndez Badajoz Sábado, 7 de enero 2023, 15:27 Comenta Compartir

Si vas a salir al medio natural caminando, a disfrutar del campo o la montaña, es recomendable seguir algunos consejos para evitar sufrir accidentes o perderse durante la ruta.

Los expertos aconsejan preparar la jornada antes de partir. Por eso, es importante mira el parte meteorológico del día que se tiene previsto salir al exterior. Si la previsión informa de que habrá tormenta, es recomendable acortar el trayecto o apresúrate para que no te pille en lugares lejanos o desconocidos.

También es recomendable inspeccionar bien la ruta uqe se va a realizar. Si se va a hacer alguna ruta por primera vez, es mejor llevar apuntados o aprenderse bien ciertos puntos de referencia.

Lleva siempre el móvil es realmente útil, por lo que hay que asegurarse de llevarlo cargado completamente. No lo utilices en caso de que no sea necesario para evitar agotar la batería.

Aunque se sigan estos consejos es posible que algún error provoque que alguien se pierda, en ese caso desde la Guardia Civil apuntan que es totalmente necesario seguir los siguientes pasos:

1. Stop: En caso de que estés desorientado, pararse y admitir que estás perdido puede resultar complicado.

2. Tiempo de reflexión: Intenta recordar todo el trayecto que hayas realizado hasta llegar al punto donde te encuentras. Si recuerdas el último punto donde te encontrabas en el camino adecuad, y si sabes volver a ese punto con total seguridad, vuelve. De lo contrario, quédate sentado.

3. Observación: Es necesario que te fijes en todo lo que te rodea. En los picos cercanos, los árboles, las sendas que puedas ver a lo lejos… Es necesario que encuentres un punto de referencia que pueda servirte.

4. Planificación: Debes planificar el recorrido que vayas a hacer según las fuerzas que tengas. En el caso de que no estés seguro de que el camino te llevará a alguna zona habitada o no tengas fuerzas o las condiciones del terreno o meteorológicas no te permitan avanzar, no corras riesgos. Alerta a los servicios de rescate. Cuando llames, permanece tranquilo y explica pausadamente la situación en la que te encuentras.

«La Guardia Civil recomienda a la ciudadanía, la descarga de la APP ALERTCOPS, para ponerse en contacto en caso de emergencia con los Centros Operativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad Del Estado. La app permite recibir en el móvil mensajes de aviso, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por incidencias», indican.