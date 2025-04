La Guardia Civil no halla ningún indicio de delito en las mascarillas de Almendralejo

«El análisis de la documentación no ha finalizado en su totalidad, pero de lo comprobado hasta la fecha se puede decir que no se ... ha encontrado ningún indicio de delito penal», ha asegurado a este diario la Guardia Civil sobre el caso de las mascarillas almacenadas en el Palacio del Vino de Almendralejo.

Como se ha informado, el pasado 11 de marzo, el SES puso en conocimiento de la Guardia Civil la existencia de 40 palés con unas 800.000 mascarillas que estaban almacenadas desde hacía cuatro años en un sótano de la instalación ferial, con la etiqueta de 'no utilizar'; además, entregó al instituto armado la documentación que obraba en su poder sobre este material de protección.

El director gerente del SES, Jesús Vilés, fue quien entregó de forma personal facturas y albaranes relativos a las mascarillas. Salud tuvo constancia de ellas porque desde el ayuntamiento de Almendralejo se solicitó su retirada a la gerencia de Mérida, con el fin de que se liberara el espacio para la celebración del Salón del Vino.

«Sabemos que no se podían usar, lo pone una etiqueta, y que el distribuidor es el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa). Queremos poner esto en conocimiento de la Guardia Civil. Ante la duda sobre su procedencia le informamos», explicó entonces Jesús Vilés.

Posteriormente, la consejera de Salud, Sara García Espada, reclamó públicamente que alguien respondiera sobre cómo llegaron 800.000 mascarillas al almacén de Almendralejo, «eso no llega aquí de forma gratuita», dijo. Creía necesario conocer «quién abonó la factura y por qué se decidió que el material no era apto para su uso». La consejera reconoció que, «dadas las noticias a nivel nacional, lo oportuno, puesto que ese material no aparecía en el registro de suministro, era ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil».

'Caso Koldo'

La consejera ligaba así este material de Almendralejo con la investigación en marcha por la llamada trama del 'caso Koldo' y las presuntas mordidas por la venta de mascarillas en los meses más duros de la pandemia. No obstante, la presidenta, María Guardiola, ya había reconocido entonces que la Junta de Extremadura no compró mascarillas a la trama, porque aunque Soluciones de Gestión, la sociedad involucrada en el 'caso Koldo', intentó vendérselas al SES, no se había formalizado ninguna adquisición. De hecho, tal como adelantó HOY, el gobierno de Guillermo Fernández Vara rechazó en dos ocasiones la oferta de la mercantil. Primero a través de correos electrónicos y después en una reunión presencial con el propio Koldo García en Mérida.

Y tampoco las mascarillas almacenadas en Almendralejo tienen relación alguna con la trama. El instituto armado, una vez tuvo conocimiento del hallazgo, procedió al estudio de la documentación entregada por el SES, «para comprobar si está en regla y también si ampara al material encontrado, con el fin de extraer los datos que permitirán saber si hay o no indicios de un delito penal», señalaron entonces fuentes de la Benemérita.

Ahora, llevado a cabo el análisis de las facturas y albaranes entregados, la Guardia Civil concluye que no se ha encontrado indicio alguno de la comisión de un presunto delito penal, «porque la documentación está en regla».