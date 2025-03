La Junta de Extremadura no atendió una factura de 1,7 millones de euros enviada por la trama del 'caso Koldo'

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la sociedad involucrada en el 'caso Koldo', intentó al menos dos veces vender mascarillas a la Junta ... de Extremadura. Tal como hoy publica ABC, la firma situada en el epicentro de la trama mantuvo un cruce de correos electrónicos con la administración regional y le llegó a adjuntar una factura por 1.750.000 euros para la compra de 700.000 cubrebocas. El ofrecimiento no fue atendido por la Administración extremeña, que volvió a rechazar hacer negocios con la citada empresa semanas más tarde en una reunión presencial, tal y como adelantó HOY el pasado sábado.

El primer correo que Íñigo Rotaetxe, uno de los titulares de Soluciones de Gestión, envía a la Junta está fechado el 28 de abril, en el peor momento de la pandemia, en el que detalla la calidad de las mascarillas que ofrecen. Según ABC, pone a disposición del Gobierno de Extremadura mascarillas KN95, FFP2 y N95. Y en otro correo, dos días más tarde, adjunta la factura proforma. La mercantil garantizaba un plazo de entrega de quince días y del total de la cuantía a pagar, 1.750.000 euros por 700.000 unidades de mascarillas KN95, la mitad debía abonarse por anticipado como formalización del contrato y la otra mitad, una vez se hubiera recibido el material.

Pero, aunque no consta ningún correo de respuesta a Rotaetxe de rechazo del producto, la oferta no se aceptó ni la compraventa llegó a ejecutarse. Ni en esta primera ocasión ni en la posterior con la visita de Koldo García a Extremadura.

El exasesor del exministro José Luis Ábalos visitó la región semanas después de que tuviera lugar el intercambio de correos electrónicos y mantuvo una reunión presencial con responsables de la Junta en Mérida. Un encuentro que tampoco se saldó con acuerdo con Soluciones de Gestión.

En este caso, la oferta de Koldo García consistió en la reserva de hasta 60 metros cuadrados en la bodega de un avión procedente de China para traer hasta la región material de protección por un precio similar al que se pedía por las 700.000 mascarillas. Pero el Gobierno de Vara volvió a rechazar una operación que requería adelantar una parte importante del dinero, sin asegurar la calidad de las mascarillas que se fueran a recibir. Especialmente cuando el abono estaba previsto realizarlo con los fondos europeos llegados para este fin. Las condiciones planteadas por Koldo ponían en riesgo la certificación de los fondos y, por ello, la Junta rechazó la oferta.

No fue la única ni mucho menos a la que dijo que no en unos momentos en los que la escasez de material de protección, incluso para el personal sanitario, era acuciante en el conjunto del país. La Junta recibió no menos de 50 ofertas similares a la que llegó a través del colaborador de Ábalos, de empresas que decían tener contactos suficientes con China para traer material pero que necesitaban cobrar por anticipado al menos una parte del total.

El rastreo de la Junta

Esas condiciones fueron determinantes en el rechazo de la oferta de Koldo García, que el exasesor planteó en otras comunidades gobernadas por el PSOE y en las que, al igual que Extremadura, no prosperó el acuerdo. Es el caso, según la información publicada por ABC, de Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón y La Rioja.

Sin embargo, y a pesar de que la operación no se llevó a cabo, la Junta de Extremadura investiga si la trama tuvo algún otro vínculo con la región. Tal como ha confirmado a HOY, el Gobierno de Vara no firmó ningún contrato con Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas durante la pandemia ni después. La mercantil no vendió mascarillas a ninguna consejería, ni el SES ni el Sepad.

Pero fuentes de la Junta aseguran que, pese a ello, se están rastreando los correos electrónicos y revisando los contratos de compra con otras empresas durante la pandemia para determinar si la trama del 'caso Koldo', «en la que podrían estar implicadas hasta 29 mercantiles, tuvo o no relación con Extremadura». Las mismas fuentes señalan que la investigación en marcha «no concluye por el hecho de que no haya una factura dirigida a Soluciones de Gestión».

Por otro lado, cabe recordar, que por el momento se conoce otra vinculación del 'caso Koldo' con Extremadura, ya que, como adelantó HOY la pasada semana, la Guardia Civil pidió autorización judicial para registrar dos fincas y una vivienda que tiene el empresario Juan Carlos Cueto, considerado el cabecilla de la trama, en la pequeña localidad cacereña de Salorino, en las estribaciones de la Sierra de San Pedro, fincas dedicadas a labores forestales y aprovechamiento cinegético.