De Guadalupe a Trujillo

El grupo parlamentario del PP celebró el viernes la aprobación de los presupuestos regionales para 2024 en el mismo hemiciclo de la Asamblea como si ... se tratara de la final de la Champions y acabaran de ganarla, solo faltó la música y los papelillos. La alegría desbordante que demostraron es saludable, pero también sorprendente porque no había ninguna sombra de duda ni elemento de incertidumbre que amenazara el resultado final, más allá de algún error de votación, que se dio pero se corrigió. Es como si hubieran tomado conciencia por primera vez de que es verdad que ejercen el gobierno y tienen la mayoría. Vox rehusó desde hace meses a poner en aprietos al Partido Popular, y entre ambas formaciones aplicaron a la oposición el rodillo del que tantas veces se quejaron ellos durante su travesía en el desierto de Extremadura, sin aceptar enmienda alguna. Así es este negocio, el pasado se olvida pronto.

En ese hilo de sonrisas, sin embargo, cobra especial significado el saludo entre María Guardiola y Angel Pelayo, demostrando con su lenguaje gestual una sintonía muy distinta a la que se pudo observar el pasado mes de junio, sobre todo en lo que se refiere a la presidenta de la Junta que ya parece haber superado del todo el duelo de su autorectificación política.

PP y Vox están a gusto en el gobierno regional y, con el PSOE inmerso en unas primarias que exhiben su división interna, puede que lo ocupen durante mucho tiempo. Sobre todo los populares, porque a Vox puede pasarle lo mismo que en Andalucía con Juanma Moreno Bonilla: que de tanta sonrisa y saludo, se los acaben comiendo. En política, hablar de lo que sucederá dentro de un mes es complicado, y dentro de un año es ciencia ficción, mucho más dentro de tres, pero a veces las tendencias son tan fuertes que se repiten.

La semana de otro mes de junio, el de 2022, cuando este diario adelantó el proyecto de gigafactoría en Navalmoral de la Mata, Guardiola eligió Guadalupe para presentar su candidatura a presidir el PP de Extremadura. Donde unos ponían proyectos, ella apostaba por identidad; emotividad frente a lo material. En aquellos momentos parecía una estrategia endeble, y, sin embargo, la actual presidenta de la Junta y sus asesores demostraron que se encontraban en el camino correcto.

Hoy, Miguel Ángel Gallardo acude a Trujillo en el primer acto que celebra tras la convocatoria del congreso extraordinario y proceso de primarias para decidir el próximo secretario general de los socialistas extremeños. Durante mucho tiempo, con el PSOE hegemónico en la Junta, Trujillo fue el símbolo de la identidad extremeña cada 8 de septiembre, y su elección también recuerda a ese agarrarse a las esencias que ayudan a conseguir las victorias.

Los militantes extremeños, más de 9.000, deberán elegir entre tres candidatos, con Lara Garlito y José María Vergeles también en liza. Las aspiraciones de conseguir un candidato de consenso expresadas por veteranos como el propio Guillermo Fernández Vara y José Luis Quintana no solo no han resultado posible, sino que nunca ha estado cerca de conseguirse, ni siquiera ha habido verdaderos movimientos de aproximación en tal sentido. La presencia rezagada del exconsejero de Sanidad así lo indica también, y aunque no puede decirse plenamente que sea el candidato de consenso que se buscaba, sí al menos es quien menos rechazo provoca en el otro.

En estas mismas líneas se ha escrito que el PSOE extremeño estaba a falta de un arquitecto, o arquitecta, que consiguiera levantar un nuevo edificio para un nuevo periodo. A día de hoy, lo más realista que pueden esperar los socialistas extremeños es que la casa común no se les desmorone con las grietas que suelen abrir las primarias. A partir de ahí deberán reconstruirse.