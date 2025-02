Antonio J. Armero Cáceres Lunes, 21 de marzo 2022 | Actualizado 22/03/2022 10:28h. Comenta Compartir

Guadalupe recupera sus terrazas. Los bares y restaurantes de la localidad han empezado a recibir las notificaciones municipales en las que se les autoriza a instalar de nuevo las mesas y sillas que el Ayuntamiento ordenó retirar hace una semana por incumplir medidas relacionadas con la ley de accesibilidad y por haber caducado las licencias. De esta forma, la localidad recupera una de sus fotografías más típicas, la de los veladores ocupando la plaza de Santa María de Guadalupe, ubicada al pie del Monasterio del mismo nombre y que guarda la imagen de la patrona de Extremadura, motivo de peregrinación de cientos de personas durante todo el año y en particular el 8 de septiembre (Día de Extremadura) y 12 de octubre (fiesta de la Hispanidad).

La polémica que dejó sin terrazas a la localidad cacereña referente del turismo religioso en la comunidad autónoma se desató hace siete días, como consecuencia de la resolución consistorial que ordenaba levantar los veladores. Esa decisión dio pie a una fotografía desconocida, la de ese lugar por el que pasa todo turista que llega al municipio sin un solo velador. El alcalde decidió no pronunciarse en los medios de comunicación sobre el asunto, alegando que está judicializado. Igual postura tomó José Vázquez, empresario hostelero que hace unos meses denunció al regidor por presuntos incumplimientos de la ley de accesibilidad.

Una de las claves que explicaba la situación estaba en la ordenanza sobre terrazas y elementos auxiliares, aprobada en abril del año 2017. En uno de sus puntos recoge que las licencias para veladores se conceden por un año, que caducan cada 31 de diciembre y que son prorrogable. Si alcanzada esa fecha no se ha renovado el permiso, el empresario tiene tres días para retirar las mesas y sillas. Hasta aquí la teoría. En la práctica, como ocurre en otros municipios no ya de Extremadura sino del conjunto de España, las administraciones locales son laxas en el cumplimiento de esta obligación, de manera que algunos negocios mantienen sus terrazas abiertas hasta bien entrado el nuevo año pese a no haber renovado la autorización. Y esto supone un incumplimiento de esa ordenanza que se aprobó hace cinco años.

Las causas de la decisión

En cuanto a la accesibilidad, las posibles infracciones afectaban a legislación de mayor rango y tienen que ver con la falta de espacios que permitan el tránsito peatonal de cualquier vecino. Y entre un motivo y otro (licencias y accesibilidad) se explica por qué en Guadalupe, la caña con la tapa de morcilla, la indiscutible joya gastronómica local, ha habido que tomársela durante una semana cerca de la barra del bar, bajo techo, y no en la calle.

El pasado jueves, el alcalde anunció en su página de Facebook que estaba «en condiciones de anunciar que el asunto de renovación de terrazas tendrá desenlace favorable en cuestión de pocos días». Gracias, añadía el socialista Felipe Sánchez Barba, «al trabajo y la perseverancia con instituciones y entidades». «En cuanto los informes se reciban oficialmente -anticipaba el regidor-, se cursarán las resoluciones y las notificaciones a los interesados, para ocupar la vía pública en las condiciones establecidas en la ordenanza municipal». Y eso es lo que ha empezado a ocurrir en la mañana de este lunes.