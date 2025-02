«Lo que ha pasado en Guadalupe con las terrazas se veía venir»

«Lo que nos ha pasado con las terrazas se veía venir», afirma Pablo Lucas Sánchez Sánchez, concejal de Ciudadanos en Guadalupe, la localidad del ... famoso Monasterio que acoge a la patrona de Extremadura; el lugar de peregrinación más importante de la comunidad autónoma; referente del turismo religioso en la región; también el pueblo de las morcillas, y desde el pasado martes, el protagonista de una polémica que ha dejado sin veladores a los bares y restaurantes de su plaza más importante, la de Santa María de Guadalupe. Está situada al pie del monumento, y es el lugar por el que pasa todo turista que visita la población. Sus terrazas son desde hace lustros el epicentro hostelero de la localidad, que ha perdido todos sus veladores por resolución del alcalde, a quien un hostelero local (José Vázquez, que fue alcalde en los años noventa) denunció por presunto incumplimiento de la normativa sobre accesibilidad.

«Guadalupe tiene un problema grande de accesibilidad desde hace años, y por más que lo hemos repetido, no se ha solucionado y ahora nos vemos en esta situación que tanto daño hace a los sectores hostelero y turístico», amplía el concejal, que asegura que «en el último pleno del año pasado, celebrado en el mes de noviembre, se aprobó por unanimidad solucionar los problemas de accesibilidad que tenemos, pero luego nos encontramos con que los presupuestos para este año no recogen un solo euro para esta materia», dice. «En los alrededores de la plaza hay calles con aceras de un metro y medio en vez de tres o tres y medio, en las que es imposible que haya espacio para terrazas, peatones y sillas de ruedas», apunta el edil, que insiste en que «el problema ha reventado ahora porque un empresario ha denunciado, como es su derecho, pero llevamos años y años exponiéndolo sin que nadie haga nada en el Ayuntamiento, que además tiene desde el año 2017 un plan de urbanismo guardado en una estantería».

La propuesta de solución

Begoña Prieto, concejala del Partido Popular, cree que «lo primero que necesita Guadalupe en estos momentos es calma, no sacar las cosas fuera de contexto». «Venimos de dos años de pandemia que han sido duros para la hostelería, y esta situación, evidentemente hace daño a la hostelería y el turismo de nuestra localidad», sitúa la edil, que explica que las raíces del conflicto están en la ordenanza sobre terrazas y elementos auxiliares, aprobada en abril del año 2017.

En uno de sus puntos recoge que las licencias para veladores se conceden por un año, que caducan cada 31 de diciembre y que son prorrogable. Si alcanzada esa fecha no se ha renovado el permiso, el empresario tiene tres días para retirar las mesas y sillas. Hasta aquí la teoría. En la práctica, como ocurre en otros municipios no ya de Extremadura sino del conjunto de España, las administraciones locales son laxas en el cumplimiento de esta obligación, de manera que algunos negocios mantienen sus terrazas abiertas hasta bien entrado el nuevo año pese a no haber renovado la autorización. Y esto supone un incumplimiento de esa ordenanza que se aprobó hace cinco años. En cuanto a la accesibilidad, las posibles infracciones afectan a legislación de mayor rango. Y entre un motivo y otro (licencias y accesibilidad) se explica por qué en Guadalupe, la caña con la tapa de morcilla hay que tomársela cerca de la barra del bar, bajo techo, y no en la calle.

Aunque la denuncia se presentó hace ya meses, es ahora cuando el alcalde -que ha rechazado valorar este asunto para este diario-, ha decidido ordenar el levantamiento de todos los veladores sin licencia en vigor. «Ante esta situación, el pasado lunes propusimos una posible solución, que analizaremos en una reunión convocada para mañana por la tarde», explica la concejala del PP. «Nuestra propuesta es crear una nueva normativa por vía urgente, y una vez redactada, aprobarla en un pleno extraordinario», detalla Begoña Prieto, que tiene claro que «el problema generado es tan importante para el pueblo, con muchos vecinos que viven del turismo, que no cabe más actitud que apoyar a todos los afectados e intentar encontrar una solución rápida y eficaz».

Otro posible remedio sería acelerar la renovación de las licencias, pero esto choca con la burocracia, porque el procedimiento requiere informe técnico negocio por negocio y resolución de alcaldía para cada uno de ellos. Y en este asunto, hay prisa. «Porque se acerca el buen tiempo y la mejor época para la hostelería y el turismo», comenta Pablo Lucas Sánchez. «Las prisas no nos pueden llevar a hacer las cosas mal, y en este asunto hay que ir con pies de plomo, pero tenemos que centrar nuestros esfuerzos en encontrar una solución cuanto antes mejor», opina Begoña Prieto, que tiene claro que se trata de «un problema de todo el pueblo» y que los hosteleros no pueden estar sin sus terrazas«.