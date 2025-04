Los grupos mantienen sus diferencias en el primer debate de las enmiendas a los Presupuestos de 2025

Sin avances en la negociación para la aprobación de los Presupuestos autonómicos de 2025. Los grupos parlamentarios mantienen sus posiciones en el primer debate ... de las enmiendas parciales presentadas a las cuentas, que ha comenzado este jueves en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea de Extremadura. El PSOE apela al diálogo con el Gobierno regional y Vox considera que el proyecto está casi muerto, mientras que el PP no aclara si aceptará alguna de las propuestas de la oposición.

PP, PSOE y Unidas por Extremadura presentaron 1.163 enmiendas parciales al proyecto de Presupuestos para 2025. Vox declinó registrar sus propuestas después de que se rompiera la negociación con el Ejecutivo autonómico. Tras la corrección de errores y el veto del Gobierno regional a las propuestas que implican aumento de gastos o disminución de ingresos, se mantienen vigentes 1.138.

Las enmiendas se defienden en primer lugar en la Comisión de Hacienda, en una doble sesión que tendrá lugar este jueves y el viernes. Las que se aprueben se incorporarán ya al texto de la ley que se votará en el pleno de la próxima semana. Las que se rechacen volverán a ser debatidas. Por lo visto este jueves, será esto último lo que suceda para dar más tiempo a la negociación.

El Gobierno regional permitió la pasada semana la tramitación de cuatro enmiendas del PSOE y Unidas por Extremadura a pesar de que implicaban una disminución de ingresos, ya que plantean entre otras cuestiones la gratuidad de los comedores escolares y las aulas matinales. Con ello tendía la mano a una posible negociación. Pero desde entonces no se ha producido ningún avance.

Las posturas de los grupos han quedado claras al inicio de la Comisión de Hacienda, que ha comenzado con el debate de las enmiendas al texto articulado, en el que se pueden introducir cambios legislativos como las rebajas fiscales. El PP ha utilizado ese trámite para tratar de recuperar las medidas del decreto-ley que se aprobó en octubre para facilitar el acceso a la vivienda y que fue rechazado por la Asamblea en noviembre.

Se mantienen vivas 70 propuestas al texto articulado, de las que 19 corresponden a Unidas por Extremadura. Su diputado José Antonio González, quien ha sido el primero en intervenir, ha fijado el marco del debate. Según ha indicado, teme que el trabajo en la comisión sea estéril, ya que estamos ante «un presupuesto zombi, que está muerto aunque nadie lo quiera reconocer».

Para Juan José García, de Vox, el proyecto de cuentas no está muerto, sino «en pronóstico reservado», ya que aún se puede salvar «si el PSOE le hace el boca a boca al PP». En su opinión, se trata de un presupuesto cicatero en políticas liberales y rebajas fiscales, algo que a su juicio ha evidenciado la dirección nacional de los populares, que propone reducciones más ambiciosas que el Gobierno extremeño en figuras como el impuesto de transmisiones patrimoniales. De ahí que considere que los Presupuestos de 2025 recogen «políticas de izquierda» que pueden atraer a los socialistas.

Ante esto, el socialista José María Vergeles ha recordado que su grupo presentó una enmienda de totalidad al proyecto, que considera irreal e injusto y que incide en la inestabilidad de la región. «No creo que se nos pueda acusar de que estamos interesados en hacer ninguna maniobra de resucitación», ha apuntado. Pero ha tendido la mano al PP para negociar, «eliminar líneas rojas y construir un proyecto para Extremadura sin frentismos».

Por parte del Grupo Popular, Juan Luis Rodríguez ha lamentado que los grupos de la oposición den por hecho que el proyecto no se va a aprobar. Según ha indicado, el PP tiene la intención de debatir y analizar las propuestas presentadas para tratar de incorporar las que considere adecuadas, aunque no ha aclarado si apoyará alguna en la votación que tendrá lugar este viernes en comisión. Asimismo, en sus intervenciones ha criticado que Vox no haya presentado enmiendas, ya que considera que no se puede debatir sobre cuestiones que no están planteadas.